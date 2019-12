Se manifiestan contra AMLO en Tijuana

Casi un centenar de personas se manifestó en contra de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusaron de solapar a los grupos criminales e incrementar la inseguridad en el País.

Los protestantes pertenecen a varios grupos civiles, entre ellos Congreso Nacional Ciudadano, y se concentraron en el monumento Cuauhtémoc mientras López Obrador presentaba el primer informe oficial de su administración.

“Tengo mucho miedo de un país donde la inseguridad está rebasadísima, no me siento tranquila. No es el México de antes, ‘estamos mucho mejor cuando estábamos peor’ y confiábamos en que AMLO iba a hacer el cambio, pero fue una traición muy fuerte”, expresó María del Pilar Chávez Aguirre.

Con cartulinas y rechiflas los manifestantes exigieron al mandatario que cumpla con los temas de seguridad, salud y mejoramiento económico para el País.

“Estoy preocupado igual que toda la gente por lo que está sucediendo en el país. Vengo con las ganas de esto cambie, de que nuestro Presidente abra los ojos y que se ponga las ‘pilas’, ya estuvo bueno de tanto discurso, de echarle la culpa al pasado, ocupamos acciones”, declaró el ciudadano Rodolfo Enríquez.

Asimismo, los inconformes recordaron la balacera de Culiacán, cuando las autoridades capturaron y liberaron a Oviedo Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Estamos manifestándonos por la paz, porque hay mucha inconformidad. Vemos que no mejora para nada la seguridad en el país ni en otra ciudad, al contrario, se ha empeorado y con la famosa frase ‘abrazos no balazos’ no vamos a llegar a nada, Amlo los solapa”, dijo Marco Antonio Juárez.

Así, aseguró estar de acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en considerar a los grupos de delictivos como terroristas, con el fin de proteger la vida de los inocentes.