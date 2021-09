Se espera un descenso en las temperaturas de esta semana para la región

Tijuana, Baja California.- El XXIII Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Dirección de Protección Civil, informa que las temperaturas locales máximas comenzarán a descender gradualmente durante esta semana. De igual forma, a partir del miércoles, se espera el regreso de nublados bajos y neblina aislada por las mañanas y las noches.

El director de Protección Civil Municipal, Marco Antonio Sánchez Navarro, indicó que al monitorear los modelos y pronósticos meteorológicos, se observa que un sistema de alta presión comenzará a debilitarse gradualmente, lo que generará condiciones despejadas y secas, con ello, un descenso en las temperaturas, sobre todo en las zonas de la costa y algunos valles.

Es importante que la población tome medidas, ante los cambios bruscos de temperaturas, se alimente bien, sobre todo si realiza actividades al aire libre como senderismo o practica algún deporte que requiera máximo esfuerzo, para evitar un golpe de calor o deshidratación, ya que el horario en que no es conveniente es de 10:00 a 16:00 horas. También es importante recordar que las personas que no han sido inmunizadas por Covid-19, aún tienen oportunidad de acudir a los módulos de vacunación”

Subrayó el funcionario.

Inicio de la semana

Sánchez Navarro detalló que, para la tarde de este lunes, se registrará cielo parcialmente cubierto, con 1% de probabilidad de precipitaciones, temperatura de 28 grados centígrados, y por la noche estará mayormente despejado con temperaturas mínimas de 17 grados y probabilidad de lloviznas de 7 por ciento.

Durante el martes, se registrará cielo mayormente despejado con temperaturas máximas de 28 grados centígrados, con vientos débiles del oeste; por la noche, el cielo mayormente despejado con temperatura mínima de 16 grados centígrados.

Para el miércoles, se contará con cielo mayormente despejado y temperaturas máximas de 17 grados centígrados, por la noche se tendrá cielo mayormente despejado con mínimas de 16 grados, con nublados y neblina aislada.

Sánchez Navarro recomendó a la ciudadanía no tirar colillas de cigarro encendidas, no quemar basura o pastizales, ni encender fogatas; no tirar basura en cauces de ríos, arroyos o vía pública, así como mantenerse informada por las vías oficiales de Protección Civil Municipal y Secretaría de Salud, como redes sociales y el portal www.proteccionciviltijuana.gob.mx