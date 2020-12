Se enferma la hija de Adriana cada invierno

TIJUANA, B.C.- Adriana Flores Gutierrez es madre soltera, tiene cuatro hijos, una menor de 15 años cada invierno se enferma.

“Mi niña es la que se me enferma mucho, nació con neumonía y viene el frío y se me pone malita, tiene 15 años y aun asi es mi niña y se sigue poniendo malita”, agregó.

Es originaria de Chilpancingo, Guerrero, donde afirmó no hay nada y las rentas son costosas.

Llegó a Tijuana hace 20 años, conoció a un hombre con quien tuvo una relación, pero después de nacer su último bebe, la dejó a ella y a sus cuatro hijos.

“Nos venimos para este lado porque no tenía trabajo con que pagar la renta, estábamos en Chilpancingo,su papá no está aquí, se fue a Sinaloa, nomas vino, me los hizo y se fue”, comentó.

Hoy sobreviven de lo que les regalan y de lo que saca de vender cobre, plástico y de algunos trabajos de limpieza que realiza, agregó que sabe hacer de todo con tal de sacar adelante a sus hijos.

Nada más tenemos dos cobijas y con esas cobijas tenemos que hacernos bola todos juntos como la gallina y sus pollitos”, dijo.

Viven en la colonia Nueva Esperanza, dijo, una zona marginada donde durante la temporada invernal muchas veces se mojan hasta sus documentos porque la mayoría de las casas tiene goteras.

“Ahorita está fatal, solo hago trabajos de que me dicen ‘Ayúdame a limpiar, aquí allá’ pero está muy mal, no hay trabajo por la pandemia y yo se hacer de todo un poco, le sé a la carpintería, lavo autos, limpio casas, de todo pero más de carpintería”, afirmó.

Detalló que además cuando llueve hay lodo en todas partes debido a que las calles no están pavimentadas.

La familia de Adriana será una de las beneficiadas durante la edición 2020 de la campaña Cobertón Navideño organizada por Periódico FRONTERA, en la que múltiples hogares de diferentes colonias recibirán cobijas.

Los lectores interesados en donar cobijas nuevas o en buen estado, pueden entregarlas antes del 20 de diciembre en las instalaciones de Periódico FRONTERA ubicado en Vía Rápida Poniente número 13483, colonia Anexa 20 de Noviembre.