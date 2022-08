Se duplican trabajadoras sexuales en Tij en 4 años

Tijuana, Baja California.- Casi al doble creció el número de trabajadoras sexuales en Tijuana en los últimos cuatro años, de acuerdo a registros de la Dirección de Servicios Médicos Municipales.

En 2018, antes de la pandemia del Covid-19, el Ayuntamiento de Tijuana tenía registrados 5 mil 436 permisos sanitarios de sexo servidoras y actualmente la cifra es de 10 mil 774 trabajadoras sexuales laborando en activo en Tijuana con tarjeta sanitaria vigente.



Información de la Dirección de Servicios Médicos Municipales detalla que se encuentran 18 mil 653 tarjetas sanitarias inactivas y casi 4 mil con baja temporal por lo cual el registro total de sexo servidoras en el municipio rebasa las 30 mil.



Tan solo en lo que va del mes de agosto, se han afiliado 15 trabajadoras sexuales más las cuales ya cuentan con sus permisos laborales vigentes, así como su tarjeta sanitaria.



Gerardo López Montes, secretario de Bienestar Municipal, señaló que aun cuando el número de trabajadoras sexuales continúa creciendo, se ha notado que algunas ya registradas no actualizan sus datos debido a que dejan de laborar.



Se está haciendo la labor, la Dirección de Inspección y Verificación todos los días está haciendo inspecciones con la finalidad de invitar a las trabajadoras sexuales a que cumplan este requisito”

explicó.

López Montes declaró que el registro de sexo servidoras se debe realizar con el fin de mantener las condiciones saludables tanto para las trabajadoras como para quienes contratan sus servicios y se ven involucrados con dicha actividad.



“Nosotros aprovechamos para decirles que cumplan con los requisitos, esto es un bien para todos los que de alguna manera están involucrados en algún tipo servicio en el área donde laboran las trabajadoras sexuales”, dijo.



LA ZONA DE TOLERANCIA



Jorge Salazar Miramontes, secretario general de Gobierno Municipal, señaló que aún cuando tradicionalmente existen zonas en la ciudad donde laboran, las trabajadoras sexuales se han extendido hacia otras áreas de la ciudad.



“También en la Zona Este hemos realizado operativos a la par con el tema de las trabajadoras sexuales y sus actividades”, manifestó.



El secretario de Bienestar Municipal, Gerardo López Montes, coincidió que la actividad no se concentra en un solo punto, por lo que los operativos deben continuar.



“Puede ser que estén en Zona Norte la mayoría pero depende de la zona en las que se les permita, no está limitado a ciertas áreas de la ciudad pero lo importante es que reúnan todos los requisitos para efectos de evitar la propagación de alguna enfermedad”, señaló.



López Montes expuso que los operativos tanto para detectar como para remitir a trabajadoras sexuales con un juez calificador se realizan de manera permanente y de forma aleatoria a diferentes negocios.



“La intención es prevenir, que en el momento de una revisión estén en regla y que cumplan con todos los requisitos, son operativos constantes que de alguna manera todos los días se inspeccionan lugares donde pueda haber trabajadoras sexuales”, añadió.

La tarjeta sanitaria, mencionó, es un requisito necesario para desempeñar sus actividades laborales a las sexo servidoras, por lo que si no mantienen dicho permiso vigente tendrán que ser retiradas.









LOS OPERATIVOS

Apenas este fin de semana la autoridad municipal remitió a 27 sexo servidoras con un juez calificador dado que no contaban con sus permisos vigentes, dicho operativo fue orquestado por las autoridades tras un reporte de varios contagios de gonorrea.

La Dirección de Servicios Médicos Municipales, informó a la Secretaría General de Gobierno Municipal la detección de cinco casos de gonorrea en un establecimiento de la Zona Norte el pasado 5 de agosto.

A raíz de lo anterior, se decidió implementar un operativo que dejó un saldo de 150 trabajadoras sexuales remitidas al juez por no contar con sus permisos vigentes, más no por estar contagiadas.

Jorge Salazar Miramontes, titular de la dependencia encargada de los operativos, señaló que antes de ser reportados los cinco contagios, las revisiones en los negocios de la Zona Norte se realizaban de forma esporádica.



ATIENDEN ETS

Gerardo López Montes, secretario de Bienestar Municipal, añadió que aun cuando el número de casos es bajo, sí se han presentado situaciones en las que personas contagiadas de enfermedades de transmisión sexual se acercan a pedir apoyo a la dependencia.

“Cuando se llega a recibir alguna situación de enfermedades de transmisión sexual le damos seguimiento y orientamos con los grupos de organizaciones civiles que se dedican a brindar asesorías, medicamentos y todo lo que va vinculado con su salud mental y física”, explicó.

No obstante descartó que dichos casos atendidos representen un alto porcentaje dentro de los más de 50 casos que atiende la dependencia diariamente en relación a peticiones ciudadanas por medicamentos para enfermedades crónicas.

“No tenemos un número identificado específicamente de cuántas personas hemos atendido por estas situaciones pero sí podemos decir que es un tema realmente muy esporádico”, reiteró.

“Los 50 casos diarios no son específicamente de enfermedades de transmisión sexual, van más vinculadas con el tema de hipertensión, diabetes, enfermedades crónicas también como la alta presión, eso es lo que propiamente se recibe”, dijo.

López Montes puntualizó que la tarjeta sanitaria es un requisito que las trabajadoras sexuales no deben pasar por alto, dado que es el documento que les permite desarrollar sus actividades.