Se detienen amparos de menores por falta de vacunas y primeras dosis

Tijuana BC.- Los padres que están presentando amparos para vacunar a sus menores, se están enfrentando a una situación de pausa, ya que el modo en que se manejará será igual como cualquier otro amparo que se solicite.

El secretario de salud, Alonso Pérez Rico, ejemplificó con las vacunaciones previas a los mayores de 60 años, donde también surgieron personas de entre 30 y 40 años con el temor de ser infectados y presentaban un amparo para que se les vacunara.

El secretario remarcó que:

Como salud a mí me importa vacunar, ya está comprobado que tenemos que vacunar de 12 a 17 años, ¿ por qué no los estamos vacunando? Porque no tenemos vacunas… Va a pasar exactamente lo mismo que sucedió ante esos amparos’’