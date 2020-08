Se conforman con mirar la playa para refrescarse

TIJUANA, BC.- Durante los últimos días el termómetro a incrementado en Tijuana y se espera que este fin de semana las temperaturas máximas estén superiores a los 30 grados.

En años anteriores las playas hubieran estado llenas de personas, pero ahora al estar cerradas, los turistas y residentes que la visitan comentan que aunque sea ver la playa a lo lejos los distrae, pues ya no aguantan el calor.

“Soy de Mexicali y ayer estuvimos a 50 grados, fue bastante calor, es por eso que estamos aquí en las playas, pero lamentablemente no hay acceso”, dijo Enrique Ramírez

“Calor, calor fuerte no, este año no lo he sentido tanto aquí en Tijuana”, consideró por su parte Manuel Rodríguez.

Los dos últimos días en la noche si esta difícil porque suda uno demasiado, yo vivo muy lejos y allá se siente mucho más que aquí, por lo menos cerca de la playa está más fresco”, dijo Teresita Estrada, quien se vino a refrescar a estar área de la ciudad.

“El calor está muy fuerte, la verdad no hay viento, está extremo, pero pues ahí va”, indicó por su parte Raúl Bañuelos.

Las recomendaciones

Con relación de las recomendaciones de las autoridades, indicaron que se debe

mantener hidratados para evitar el golpe de calor, vestir ropa ligera y de colores claros, utilizar bloqueador solar, evitar salir de casa y mantenerse informados de los próximos cambios climáticos de la región.

“Desde antier en la noche incrementó bastante e incluso hoy venimos a echarnos un chapuzón y resulta que está cerrado”, manifestó Alfredo Magaña.

Algunos otros también mencionaron las medidas que toman para cuidarse ante el clima.

“Yo trato de hidratarme, tomo mucha agua todo el día, bloqueador no creo en eso, pero si uso cremas y ando en la sombra, no salgo mucho porque el calor trae enfermedad”, explicó Teresita Estrada.

“Yo creo que la gente debería de humectarse, tomar agua, yo es lo que hago y pues ahorita no se ve mucha gente, pero en la tarde es cuando incrementan y andan aquí”, dijo Leticia Olmos.