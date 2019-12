Se acabó la lluvia para Tijuana

Tijuana.- Se irán las lluvias y se quedaran las bajas temperaturas este fin de semana en Tijuana, según el pronóstico del clima de Protección Civil Municipal.

El director de la dependencia José Luis Rosas Blanco informó que por los próximos cuatro días no habrá lluvias, la última fue la que se presentó la madrugada del jueves causando severos encharcamientos en vías importantes del municipio.

También dijo se puede presentar alguna lluvia asilada durante la madrugada del viernes; mientras que la caída de nieve y agua nieve en la Rumorosa seguirá presentándose los siguientes días.

Explicó que permanecerán las bajas temperaturas entre los 5°C como mínima y entre 18° y 17° Celsius como máximo, con vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

José Luis Rosas recomendó a los ciudadanos no salir de casa si no es necesario, al igual que si no requieren viajar a Mexicali no lo hagan ya que la carretera se encuentra afectada por la nevada.

Pidió a los tijuanenses no salir y transitar por la ciudad si no es necesario para poder limpiar las calles y reparar las afectaciones de las lluvias.

También recomendó salir bien abrigados y evitar calentar el hogar con leña, gasolina o cual quier forma de combustión, ya que puede causar daños respiratorios.

Como sugerencia indicó usar calentadores de radiación, aislar puertas y ventanas e ir al medico si presenta algún síntoma de gripe o complicaciones respiratorias.