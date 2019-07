Se acaba el tiempo en el Arroyo Alamar

De Arroyo Alamar solo le queda el nombre, actualmente esta reserva ecológica se encuentra semidestruida y poco le falta ser otro de los lugares en donde se construyan edificios en Tijuana.

“Todavía estamos a tiempo para salvarlo”, expresó el coordinador general de la Red de Ciudadanos para el Mejoramiento de las Comunidades (Recimec), Jorge Calderón Navarro.

FRONTERA recorrió el tramo que se ubica entre las colonias Franjas Familiares y 10 de Mayo, en las cuales llegó a existir el Arroyo Alamar, un acuífero compartido con Estados Unidos (Arroyo Miller) y Tecate.

Pasaban las 12:00 horas y en las zonas en donde se encuentran las casas, había tráfico vehicular, el calor y la peste eran insoportables.

Junto con Calderón Navarro caminamos entre matorrales, basura y piedras sueltas.

Sin saberlo estamos en la profundidad de lo que fue arroyo: suelo seco y cuarteado y algunos charcos que se conservan por las pasadas lluvias y por la pequeña corriente de agua que viaja de Tecate a Tijuana.

“La mancha urbana ya está metida aquí”, dijo Calderón Navarro mientras señalaba los conjuntos habitacionales que fueron construidos cerca del bulevar 2000.

Mientras caminábamos nos encontramos una extensa vegetación, principalmente, plantas medicinales: Sauce, cuyas hojas son utilizadas para aliviar los dolores de cabeza, hierba del manso para las inflamaciones, uña de gato para las reumas, y apio.

“Es vegetación nativa, que sin pedirlo crece. Se mantiene del agua que se encuentra en el subsuelo y de la que viene corriendo. Lo que necesitamos es proteger la zona de la mancha urbana, contaminación, de los daños propios del hombre”, indicó el coordinador de Recimec.

Recordó que en 1985 era una verdadera reserva, las familias se acercaban para beber el agua, nadar, recrearse, lavar ropa y aún así se mantenía limpia.

A principios del años 2000 el panorama se fue transformando, las autoridades de Baja California implementaron un proyecto para construir puentes y carreteras que conectaran a Tijuana con Tecate y Garita de Otay.

Poco a poco la zona arbolada se fue convirtiendo en pavimento, carreteras y casas.

Desde ese momento los activistas de Tijuana y de Estados Unidos comenzaron a manifestarse de una manera pacífica pero enérgica para detener la destrucción ambiental.

La respuesta fue nula y los desechos de los drenajes pronto llegaron al arroyo, y para en ese entonces los ambientalistas ya advertían la desaparición.

Al igual que muchos defensores de las áreas verdes, tiene la esperanza de que las autoridades reaccionen ante el desastre natural, sobre todo, cuando se observan las repercusiones del cambio climático.

El Arroyo Alamar aún es el hogar de cientos de animales como pájaro carpintero, tlacuaches, mapaches, ardillas, langostinos, ganso candiense, garza asiática, pero antes eran miles de animales los que se miraban sobrevolar y andar en la zona.

Los pocos que quedan han servido para ambientar la historia del acuífero dijo Calderón Navarro y para concientizar a la población tijuanense y sandieguina, pues se implementan recorridos en el día y la noche para que conozcan la importancia de la reserva ecológica.

“Si perdemos esta área, no tendremos calidad de vida. El cambio climático es apremiante. La única solución es la voluntad política. No hay más que voluntad. En esta administración no hubo apertura por parte del gobierno municipal ni estatal. El gobierno entorpece y amenaza con la construcción de vialidades y eso es muy preocupante”, lamentó.

Actualmente entre asociaciones civiles de Tijuana y San Diego se organizan para realizar jornadas de limpieza, pues les interesa también recuperar la limpieza de los mares, que es en donde desemboca la mayor parte de la contaminación que se generan en las ciudades.

Binacional

En la entrada a Tecate es el Río de Tecate, sigue su curso y se convierte en Arroyo Alamar, llega a Playas de Tijuana y al cruzar la frontera, en San Diego, donde se le denomina Arroyo Miller.