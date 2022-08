San Quintín se enfrenta a la falta de servicios

San Quintín, BC.- San Quintín es la región más pobre de Baja California y ahora lucha por convertirse en un municipio próspero.

Los retos que enfrenta no son menores, el 35% de su población vive en condiciones de pobreza y el 30% no tiene acceso al servicio de agua potable.

Además, es el municipio con mayor presencia de población indígena en el Estado, el 35% de los habitantes lo son, y enfrenta constantes tandeos de agua.

A veces no tenemos agua y tenemos que comprar por pipas. Se tiene que hacer algo que pueda ayudar porque hay colonias que no agarran nada de agua, yo he durado hasta 15 o 20 días sin agua”