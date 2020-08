Salud recomienda evitar festejos del 15 de septiembre

TIJUANA, BC.- Ante la emergencia sanitaria del coronavirus en Baja California, la Secretaría de Salud recomienda a los ayuntamientos evitar realizar eventos por el aniversario de la Independencia de México.

Esto con la finalidad de que no se registren contagios masivos de Covid-19, informó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico.

“La recomendación de la Secretaría de Salud ha sido firme desde los últimos cuatro, cinco meses, que evitemos conglomeración de personas y en caso que se vayan a dar que instalen filtros médicos y que siempre tengan su cubre bocas”, declaró.

Dijo que en caso de realizarse invitó a los adultos mayores a no asistir a este tipo de eventos debido a que corren el riesgo de contagiarse el virus por parte de personas asintomáticas.

Apeló al cuidado de los padres de familia y a la responsabilidad de la ciudadanía, celebrando este tipo de fechas importantes desde su hogar.

“Las próximas fechas festivas que vienen en puerta y no solo esas fiestas, cualquier fiesta, en tu casa, una piñata, se les invita a que si son un grupo vulnerable o si no son indispensables que no se realicen”, manifestó.

El funcionario estatal señaló que han sostenido acercamiento con los ayuntamientos sobre este tema, a quienes les ha comentado que no puede haber aglomeración de personas; recordó que en Playas de Rosarito se tenían contemplado realizar unos festivales, mismo que no fueron avalados por Salud vía oficio.

Dijo que en caso de realizare una ceremonia por el 15 de septiembre, debe de haber filtros de salud y respetar el tema de distanciamiento social, para que no exista el riesgo de una transmisión.