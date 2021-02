Rufina y Felipe llegaron a Tijuana para rehacer su vida

TIJUANA, B.C.- Ante los retos, el amor entre Felipe Aguirre Osorio y Rufina Aguilar los ha ayudado a seguir adelante, pues hace un año llegaron a Tijuana con la esperanza de una mejor vida.

Ambos son originarios de Acapulco, Guerrero, se conocieron gracias a que trabajaban en la misma empresa constructora, donde el amor surgió, y ya llevan cinco años de casados.

Rufina Aguilar tiene 54 años e indicó que era la encargada de la bodega y de entregar casas, sin embargo tuvieron que dejar su lugar de origen y su vivienda, debido a la delincuencia.

Un día recibimos una llamada donde nos decían que nos daban dos días para que desocupáramos la casa, entonces ya fue que agarramos, hicimos maleta y nos venimos al siguiente día”, subrayó.

Los bordados de Felipe

Felipe Aguirre Osorio, de 65 años de edad, dijo que solía ser albañil, pero debido a varios accidentes que tuvo, le detectaron un desgaste general de columna, lo que le impidió regresar a labores.

“Pues yo me puse muy triste, y me dijo la doctora ‘no se preocupe, don Felipe, haga de cuenta que se le adelantó su edad, haga de cuenta que tiene usted 80 años’; y me dio un papel donde me decía que no podía cargar más de 10 kilos”, expresó.

Al llegar a Tijuana comenzó a trabajar de empacador en una tienda de autoservicios, tiempo después perdió su empleo al ser considerado vulnerable, pero no se dio por vencido y comenzó a hacer artesanías para vender.

Felipe Aguirre subrayó que en 1982 aprendió a hacer flores tejidas con estambre, su herramienta es un palo de escoba, un rayo de bicicleta, una tabla de madera, alambre y estambre.

Debido al nivel de elaboración que requiere en ocasiones solo llega a hacer dos flores por día, aseguró, y durante la semana trata de hacer la mayor cantidad para los fines de semana irse a la línea a venderlas.

También realizan arreglos para eventos como bodas o bautizos, agregó el artesano, para ello pide el 50% de anticipo con la intención de comprar el material.

Por ahora el único ingreso fijo que tienen en casa es el de ella, afirmó Rufina Aguilar.

“Con eso también nos vamos ayudando, aunque no ha sido realmente fácil porque pues es mucho gasto, pagar renta, pagar luz, pagar agua, Internet porque la niña también estudia ahora en línea, con mi puro sueldo no alcanza”, manifestó.