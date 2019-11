Ruffo Ibarra celebra cuarto aniversario de Oryx Capital

El sabor y la sazón que el chef tijuanense Ruffo Ibarra le pone a sus platillos han hecho que su estilo de cocina se coloque a un nivel transfronterizo y endémico.

Este 21 de noviembre, Ibarra celebrará cuatro años de Oryx Capital, su restaurante ubicado sobre el bulevar Aguacaliente, cuya propuesta Cali-Baja ha conquistado el paladar de sus clientes.

“Oryx empezó hace cuatro años felizmente con tortas, hamburguesas y nachos que me siguen exigiendo y peleando, y a los dos años que fui a Italia, sentí que la clientela y el restaurante estaban evolucionando.

“Nos vimos en la necesidad de rediseñar y evolucionar, Oryx siempre ha sido tendencia y punta de lanza para mantener a la gente dinámica y cómoda”, sostuvo Ibarra.

En aquel entonces la mezcla de la comida californiana con la mexicana, como el mac & cheese con chorizo y pulpo, fueron todo un éxito.

Hoy en día, no solo su cocina tiene renombre, también él, quien como chef con causa, ha escalado a otro nivel llevando sus ingredientes.

“Hemos estado trabajando con This Is About Humanity, con la fundación del chef José Andrés (World Central Kitchen), Fundación Castro Limón, creo que como empresas y tijuanenses debemos poner el ejemplo, como restauranteros podemos hacer mucho”, recalcó.

Y aunado a estos logros, Ibarra junto a Oryx Capital abrirán sus puertas a un menú festivo de cuatro tiempos y la participación visual del artista Enrique Chiu.

“Con él me he cruzado en el camino varias veces, precisamente por la labor social, tiene una trayectoria importante y esta pasando por buen momento, también habrá DJ”, compartió.

Con esta celebración, Ruffo Ibarra desea dar las gracias al pasado, al presente por dos años de mucho crecimiento, y a un futuro prometedor con la llegada de un 2020 revolucionado.

“Queremos cerrar estos ciclos de manera grata, en fiesta, en grande, para empezar un 2020 con un Oryx revolucionado, con una propuesta nueva sin dejar sus raíces”, finalizó.

Para formar parte de esta celebración se pueden hacer reservaciones en el restaurante.