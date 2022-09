Ruffo Ibarra Arellano: Sabores "Oryx-inales"

Originario de Tijuana, Ruffo tiene más de 20 años de experiencia en el rubro gastronómico, nutriéndose de figuras como Javier Plascencia, Massimo Bottura y José Andrés; su restaurante, Oryx, ha sido nombrado el mejor en Baja California.

¿Qué te apasiona de tu trabajo, como un "máster" de la gastronomía?



“Yo me dedico al servicio: toda la vida me ha llamado la atención el hacer felices a otros, y la cocina es una herramienta para enamorar a cada persona que llega”.

¿Cómo enriqueció tu propuesta el trabajar con grandes de la cocina internacional?



“Es gran parte de esta evolución; las raíces, nuestras familias, de dónde venimos tienen una influencia muy grande, que no reconocemos hasta que recorremos otras partes”.

¿Qué papel tiene en tus platos la comida mexicana y en específico, de la Baja?



“La cocina mexicana es muy vasta, la puedes dividir en cinco regiones gastronómicas muy variadas… hemos reforzado mucho la cocina local, bajacaliforniana, que es ‘la nueva cocina’ de México: joven, evolutiva”.

En este punto de tu vida, ¿con qué sueñas?



“Hay muchas metas, una es posicionar al restaurante y a la ciudad como un destino gastronómico más fuerte aún: ser referencia nacional e internacional”.

“Los doctores me dirían que debo dormir más; tengo un gran equipo que me cubre la espalda y como las horas más productivas son al principio del día, trato de ya no estar tanto tiempo despierto, porque el descanso es fundamental”



Colaboraciones

Javier Plascencia, en Romesco (San Diego).

Massimo Bottura, en Osteria Francescana (Italia), nombrado dos veces como el mejor restaurante en el mundo.

Cenador de Amos (España), cuenta con tres estrellas Michelin.

Chef Jose Andrés, en el festival de South Beach Food & Wine (Miami).

Olimpiadas de cocina Bocuse d'Or, como presidente del equipo mexicano.

'Highlights'