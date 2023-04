Rifarán tatuajes para ayudar a niña con autismo

Tijuana, B.C.- Con el propósito de solventar los gastos de médicos de su hija Lía, quien presenta autismo nivel tres, la señora Samantha Gurrola Gaytán invitó a la población a participar en una rifa de tatuajes.

Platicó que la niña, de dos años, fue confirmada con el espectro hace tres meses, quien en meses pasados se mostraba con comportamientos no tan comunes para su edad.

“No socializaba con las personas, no me miraba a los ojos cuando yo le hablaba. Tenía muchos movimientos extraños con las partes de su cuerpo, movía todos y luego los pies y las manos”, describió la señora Gurrola Gaytán.

En el Día Mundial de Concientización del Autismo, comentó que por carecer de seguridad social, la niña es atendida por especialistas del sector médico privado, quienes también le confirmaron que padece epilepsia severa.

Hace dos semanas los resultados arrojaron que también tiene ataque de epilepsia severa porque tiene un daño en la parte derecha de su cerebrito. Entonces, me la medicaron de por vida y me le dieron medicamentos y por el momento irá a cita cada 15 días con el neurólogo para ver qué efectos le va haciendo el medicamento y cómo va avanzando”, expresó la mamá.

De ahí su necesidad de conseguir los recursos económicos, pues, aunque vende botanas preparadas es insuficiente lo que obtiene para cubrir los gastos médicos.

Gastos de fármacos

Detalló que cada quince días gasta mil 500 pesos en una cita médica; y hasta el momento ha gasto más de dos mil pesos en fármacos.

Destacó que los premios del sorteo son los siguientes: primer lugar un tatuaje con valor de tres mil pesos. Segundo lugar un tatuaje con valor de dos mil pesos y el tercero con un valor de mil pesos.

En todos los casos el ganador podría llevar la imagen de su elección. El local se ubica en el Mariano Matamoros, en donde trabaja el hermano de Samantha, quien se sumó a esta iniciativa para ayudar a su sobrina Lía.

“Siempre voy a estar agradecidas con todas las personas que nos den uno o dos pesos, un abrazo, una palabra de aliento a mí y a mi familia”, dijo Samantha.

El día de la rifa dependerá de la venta de boletos. Para mayor información consultar el Facebook Gaytan Gaytan .

Lo recaudado se invertirá en el pago de las consultas, medicinas y traslados de Lía.

“Cada viernes mi niña tiene una terapia en un centro, las cuales se me cobra. Tengo que pagar transporte para llevar a que me cuiden a mi otro niño para poder ir a las terapias con la niña. Los sábados tiene otra terapia particular que cuesta 500 pesos. Entre transportes, terapia gasto 800 pesos aparte darle a la persona que me ayuda con mi otro niño”, comentó la mamá.