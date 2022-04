Revocación de Mandato: Salen a votar en distrito 5 Otay

Tijuana BC.- En una de las casillas ubicadas en la delegación de Otay Centenario, en el distrito #5, la casilla donde votarían los ciudadanos pertenecientes a las secciones 1313 y 1312, se instaló en punto de las 8:00 horas sin percances.

Foto: Ashley García

El señor Luis Toribio de 66 años dijo que acudía a votar temprano ya que tiene actividades por la tarde y no quería dejar pasar la oportunidad de ejercer su derecho.

Yo tengo cosas por hacer más tarde, así que decidí pedir temprano y así asegurarme de hacerlo, es un derecho que tenemos que ejercer sea cual sea tu opinión"

Dijo el señor Toribio.

Orgullosos de votar

La señora Mara Isabel de 78 años, dijo que se sentía orgullosa de ser parte de las votaciones de revocación de mandato y afirmó que siente que falta participación de los jóvenes.

"Yo soy asistente de secretario en la casilla y hasta ahorita todo va bien, sin insidentes", aseguró.

"Me siento orgullosa de estar aquí hoy, creo que es algo que nos beneficia a todos, a mi edad me siento bien, pero me gustaría ver a más jóvenes votando, no participan, falta que lo hagan", apunto.