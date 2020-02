Revisarán reglamento interno de Cobach

Es necesario actualizar los reglamentos escolares de Baja California para garantizar que los derechos de la comunidad estudiantil sean respetados sin importar su preferencia sexual o formas de vestir.

Así lo consideró Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California, quien dijo que en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, se trabajará en esa iniciativa.

Esto después de que los hombres estudiantes del Plantel Rubén Vizcaíno Valencia protestaron para que se les permita acudir maquillados y con ello mostrar su solidaridad hacia los alumnos homosexuales.

Inician investigación

Por ello, Mora Marrufo informó que la Cedhbc abrió el expediente 1082-2020 para determinar si hubo acciones discriminatorias de parte de las autoridades de la preparatoria.

“Esto nos invita a entender que hay nuevas realidades de personas, de familias y de circunstancias y que tenemos que trabajar con ellas. De lo que estoy convencido es que no hemos terminado de entender que los derechos humanos empiezan en valores y conductas y que somos una sociedad altamente discriminatoria”, declaró.

De esta manera, las dependencias realizarán un estatus escolar con enfoque de derechos humanos que sea aplicado en los planteles de educación básica de la región. Hay disparidad en los sistemas de reglamentos educativos, hay escuelas que contemplan ciertas normas y otras no, por ejemplo en el corte de cabello”, dijo el ombudsman.

Por su parte, la directora de Servicios Educativos del Cobach BC, Sarahí Sandoval, admitió que es tiempo de revisar los estatutos de la institución con el fin de especificar lo permitido y no a la comunidad estudiantil.

“Como escuela pública deben portar su credencial. Como parte de la higiene se les pide que no caigan en una exageración, que no sea estrafalaria su forma de maquillarse, pero no viene especificado en los jóvenes”, dijo.