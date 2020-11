Revisarán clínicas donde han fallecido más pacientes de Covid

Tijuana, BC.-La Secretaría de Salud de Baja California inspeccionará las clínicas Uno y 30 del IMSS, pues en estas se registran el 64% de las muertes de pacientes por coronavirus.

Así lo informó el titular de la secretaría, Alonso Pérez Rico, quien dijo que de marzo a la fecha en el Estado han fallecido 3 mil 899 pacientes, de los cuales 19 fueron en las últimas horas.

Adelantó que revisarán los protocolos de actuación que ejerce el personal médico del Instituto y con base a los resultados las clínicas podrían volver a atender exclusivamente a pacientes Covid-19.

"No me gustaría especular en relación a los hallazgos que todavía no hemos encontrado ni en relación a los procesos que están por verificar", declaró.

De total de los 3 mil 899 decesos, mil 681 ocurrieron en Mexicali, mil 625 en Tijuana, 423 en Ensenada, 123 en Tecate, 24 en Rosarito, 21 en San Quintín y dos en San Felipe.

Asimismo, de marzo a la fecha 22 mil 593 personas se infectaron de coronavirus, de los cuales 68 se registraron en las últimas 24 horas.

El funcionario estatal dijo que en el último mes mil 718 personas se infectaron de coronavirus y 252 murieron.

En los hospitales generales y del IMSS, detalló, hay 88 pacientes intubados, pero hace un mes eran 69.

Los casos activos

Por otra parte, ayer en Baja California se registró una disminución de 386 a 356 en casos activos de coronavirus, de estos últimos 199 se ubicaron en Mexicali, 85 en Tijuana, 44 en Ensenada, 13 en Tecate, siete en San Quintín, siete en Rosarito y uno en San Felipe.

La mayor tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes la ocupa Mexicali de 18.54, seguido de Tecate con 11.11, Ensenada con 9.27, Rosarito con 6.23 y Tijuana con 4.66.

De esta manera el secretario de Salud dijo que el Estado esta semana que está por concluir y la próxima permanecerá en color naranja del semáforo epidemiológico.