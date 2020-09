Revela el Covid-19 carencias laborales de personal médico

TIJUANA, BC.- La contingencia del coronavirus en Baja California, especialmente en Tijuana, ha revelado las condiciones laborales del personal médico del sector público y privado, cuya queja principal es la falta de equipo de protección para atender a los pacientes.

El presidente del Colegio Médico Tijuana A.C., Eric Rosenberg Díaz, dijo que las carencias se han subsanado gracias al apoyo de la comunidad.

“Equipo de protección, parece ser que han mejorado porque no he escuchado las cosas porque no he visto que se solicite el apoyo”, declaró

Dijo que en los primeros meses de la pandemia los trabajadores de la salud se vieron afectados por no tener con qué protegerse del virus del SARS-CoV-2, incluso algunos que prestaban sus servicios en consultorios de farmacias fallecieron.

Por ello, el Colegio donó material y recursos económicos para abastecer a los colegas.

“Eso también nos dio un lugar deshonroso a nivel mundial en el número de muertes en el sector de salud y del personal que estuvo trabajando en esto (coronavirus)”, lamentó Rosenberg Díaz.

Por su parte, el presidente de Medical Health Cluster, Jesús Abraham Sánchez Frehem, mostró su inconformidad por la problemática a la que se deben enfrentar los empleados de los nosocomios.

“Y eso como prestadores de servicios de salud nos preocupa porque tenemos que estar protegidos, tendremos que estar bien cuidados , si no quién va a estar para la población”, declaró.

En otro tema, los galenos expresaron su necesidad de que las personas también sean responsables de su salud, en la medida en que lo hagan existen mayores posibilidades de atender la emergencia sanitaria.

“Se ha observado por una buena parte de la población es resistencia a que esto es real,, la pandemia es real y las complicaciones son reales y si ha esto le agregamos que en los centros hospitalarios han tenido una carencia en los insumos, la vulnerabilidad del personal es muy alta”, sostuvo Renán González Ramírez, de la Federación de Médicos.