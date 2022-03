Retorno escolar y laboral genera depresión y ansiedad

Tijuana, B.C.- El retorno escolar y laboral sigue generando depresión y ansiedad en los alumnos, quienes temen a convivir con sus compañeros o expresar su sentir debido que se desacostumbraron a hacerlo con las clases virtuales.

Así lo explicó América García, responsable de Enseñanza del Hospital de Salud Mental en Tijuana (HSMT) A.C., quien dijo que la reactivación del 100% de actividades provocó que la población que dejó de tener miedo a enfermarse de Covid-19, pero tiene miedo a participar con la sociedad en sitios comunes, como en el transporte público.

El regreso abrupto a las actividades están generando las mismas sintomatologías depresivas y ansiosas. El volver a adaptarse a este tipo de cuestiones siempre va a generar efecto en el estado de ánimo”, expuso.

Por su parte, Graciela Jiménez, médico del HSMT, explicó que la depresión es la falta de placer al realizar alguna actividad preferida, se refleja en cansancio, problemas para dormir, dolores físicos, o desorientación.

Mientras que la ansiedad patológica paraliza, genera miedo al enfrentar ciertas acciones comunes y se acompaña con sudoración, dilatación, problemas intestinales, lo que a su vez provoca suspender actividades.

“Es muy importante tener el apoyo de sicología que no va a enseñar estas técnicas de relajación, respiración, para manejar ya en el momento de estar en un salón. Yo como docente si veo que al alumno le está costando trabajo el exponer, relacionarse con los compañeros, es acercarme a apoyarlo y no criticarlo, no estigmatizar, no ponerlo en ridículo”, aconsejó Jiménez.

El director del HSMT, José Guadalupe Bustamante Moreno, invitó a la comunidad a participar en el panel ‘Hablemos de la Depresión: No Distingue Edad’, mismo que se realizará el viernes 8 de abril en la institución y se trasmitirá en las redes sociales a las 9 horas.