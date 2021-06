Restringirán acceso a eventos a los no vacunados en BC

TIJUANA, B.C.- Para poder disfrutar de los eventos masivos en Baja California durante la Nueva Normalidad será obligatorio presentar una prueba negativa de Covid-19, afirmó el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico.

Dijo que la medida entrará en vigor este fin de semana en todos los municipios, con el propósito de mantener un control de los casos activos de coronavirus.

Pérez Rico sostuvo que otros de los requisitos para ingresar a los espectáculos será presentar el comprobante de vacunación AntiCovid-19, ya sea el que haya generado en las páginas de la dependencia de salud o el comprobante que llenó a mano.

“A partir de los protocolos que se estén sometiendo en este momento y que vayan a ser autorizados, seguramente vamos a empezarlos este fin de semana. “Pero lo que queremos es ver que no se empiecen a hacer muchos eventos masivos y que la gente no esté vacunada o no presente una prueba negativa”, declaró.