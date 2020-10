Responde Jaime Bonilla a denuncias ante la FGR en su contra

TIJUANA, B.C.- El Gobernador Jaime Bonilla Valdez, expresó categórico que seguirá trabajando y cumpliendo sus compromisos de soluciones que hizo con el pueblo de Baja California, sin sentirse intimidado por las supuestas denuncias que dicen haber interpuesto dos de sus ahora “detractores”.

Hizo alusión, en respuesta específica a lo declarado en medios por la Alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra, y el alcalde de Tijuana con licencia, Arturo González Cruz, que aseguran haberlas formulado ante la Fiscalía General de la República.

“Están en su derecho… Yo también tengo el derecho de decir la verdad. La acusada de peculado es la alcaldesa, la que ha sido señalada por la ciudadanía de Tecate es ella... Es la prófuga, y en su ciudad no se ve por ninguna parte, nosotros sí hemos ido a Tecate para realizar las Jornadas por la Paz, y la gente nos dice que no la ven”, abundó.

Al referirse a Arturo González, señaló que dejó a la ciudad de Tijuana abandonada en temas de seguridad, en recolección de basura, alumbrado y calles sin pavimentar; problemáticas que le han sido externadas al mandatario directamente del pueblo y confió que, con la llegada de la nueva alcaldesa, Karla Patricia Ruiz MacFarland, se solucionen.

Enseguida expresó: “El caso de Arturo González, es el típico que pide ̕ raite y quiere manejar̕... Llegó por azares del destino como candidato externo, y ahora es la ´conciencia de Morena´, cuando en su vida ha construido un partido. Yo construí el partido de Morena en Baja California, dediqué mi tiempo, sudor y sacrificio familiar y me tocó la primera circunscripción en 8 Estados”, reveló el gobernador del Estado.

Dijo categóricamente que Arturo González, no pertenece a la 4T (Cuarta Transformación), además que hay una “grilla interna, y una grilla de poder de personas que se quedaron fuera del partido”, y que afortunadamente es un grupo muy pequeño.

Recordó Bonilla Valdez, que Morena ganó por la ciudadanía, y no por la militancia, tan sólo en Baja California hay 60 mil afilados al partido, y se obtuvieron más votos que la base de los miembros activos en las pasadas elecciones, que fueron 800 mil para llegar al Senado, y más del 50% del voto para la gubernatura.

“Sus resultados se verán en las próximas elecciones y la gente está informada. La voz de Dios, es la voz del pueblo, y nadie es dueño de la verdad, nosotros reportamos diariamente, y no podemos forzar a nadie para que nos crea, pero hay congruencia en nuestros reportes cotidianos”, puntualizó.

El gobernador, dijo que estos “grupos”, quieren ganar la elección en la mesa, y no en el campo. “Van a golpear a todos los candidatos de MORENA, incluyendo los del PAN, así como los medios de comunicación que han proyectado al Partido Acción Nacional históricamente en la región, y que en su conciencia los deben de traer, ya que el PAN destrozó a Baja California, dejó un Estado desmembrado¨.

“Yo voy a seguir la lucha que el pueblo me ha encomendado y tratar de ser un mejor Estado. Cuando hacen declaraciones de este tipo me da coraje, pero luego me acuerdo quién la hizo y… se me olvida”, concluyó.