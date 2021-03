'Respeto la propiedad privada, pero cuando la pagan': Bonilla

Tijuana, BC.- “Soy una persona que respeto la propiedad privada, pero cuando la pagan”, opinó el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, sobre la controversia en torno a la intención de expropiar el Club Campestre de Tijuana.

Bonilla acusó que el Club Campestre no pertenece a los empresarios que lo defienden, ya que no pagaban el agua, e intercambiaban el pago del predial, a cambio de permitirles a los ex alcaldes y ex gobernadores, jugar golf en las instalaciones.

“Se apoderan a través de maniobras jurídicas y políticas, el campestre no pagaba el agua, no pagaba el predial, les canjeaban el predial porque fueran a jugar los presidentes municipales o el gobernador, ¿cuál servicio a la comunidad?”, comentó.

“Alguien salió con el argumento ilógico de ‘Estoy para cuidar la propiedad privada’, está bien, pero si pagaron por ella, en el Club nunca pagaron un centavo por esas instalaciones, solo 800 familias”, comentó el representante del Poder Ejecutivo.

Aseguró que es un lugar que le pertenece a la nación, y no a la comunidad más rica y potentada, “El que quiera azul celeste que le cueste, si quieren el campo de golf que lo paguen, que se lo paguen a la nación”, argumentó.

El mandatario avizoró que habrá un problema muy grande cuando eventualmente se expropie el Club, ya que en teoría deberían pagarle a los dueños, pero en este caso, asegura que no los hay.

“Cuántos gobernadores no se la pasaban ahí en el club campestre, chupando en la barra del Campestre, por eso lo protegían”, arremetió Bonilla.

“El parque Morelos lo hicieron pedazos, para construir fábricas, y el único pulmón que queda es el campestre y le pertenece al pueblo, no se le va a quitar la propiedad privada a nadie, porque nunca ha sido de ellos, esa es la realidad”, comentó.

El gobernador Bonilla, señaló que Tijuana es la ciudad con más bajo porcentaje de áreas verdes por persona en el Estado, por ello el interés de convertir el Club, en un pulmón verde.