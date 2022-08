Residentes denuncian falta de señalamientos en bulevar Las Fuentes

Tijuana, BC.- Tanto para peatones como para conductores la falta de señalamientos en el bulevar Las Fuentes representa un peligro, pues indican que hacen falta altos de disco y división de carriles.

Víctor Vázquez Corral, vecino de la colonia Cañadas del Florido, mencionó que en dos cruces del bulevar hacen falta señalamientos de alto, así como las líneas divisorias para el cruce de peatones.

Es difícil cruzar por aquí caminando, los carros no se detienen si no viene otro carro, pero por los peatones no tienen ninguna consideración, aún cuando estemos en el camellón de en medio”, declaró.