Residentes de Tijuana protestan ante la Cespt por altos cobros en el servicio

Tijuana, BC.- Vecinos de distintas colonias de Tijuana acudieron a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) ubicada en el bulevar Federico Benítez, para exponer sus inconformidades, así como para pedir un alto a los denominados "recibos Locos" que han llegado en los últimos meses.

Sabina Cortez, residente de la colonia Terrazas del Valle, dijo que normalmente le llegaba un recibo de mil pesos, pero sin tomarle la lectura y en el último mes la cuenta ascendió 34 mil 811 y 35 mil 410 pesos, por lo que decidió acudir a manifestarse.

“No es posible que a estas alturas salgan con esto, tener que venir personalmente porque ellos no van a las colonias, solo dicen que van a arreglarlo y no hacen nada”, apuntó Sabina.

Altas tarifas por drenaje

Mientras que María Elena Sánchez, de la misma colonia, manifestó que no tiene drenaje y que le llegan recibos muy altos también.

“Yo no tengo drenaje, me pusieron unos tubos, apenas y tenemos toma de agua y quieren cobrarme un dineral, no soy la única hay muchos aquí con recibos locos”, explicó María.

Los inconformes fueron recibidos por Juan Jorge Enríquez García; encargado de Despacho de la Dirección General de la Cespt; Arturo Aguirre, coordinador de Vinculación Ciudadana; Marisol Vázquez Medina, subdirectora de Atención a Usuarios y José Díaz, subdirector del Área Técnica de la Cespt.

“Se hace el compromiso de revisar cada uno de esos casos, nosotros los escuchamos y les aseguramos que vamos a darle seguimiento y solucionarlo”, aseguró Enríquez García

La manifestación se llevó a cabo de forma pacífica, los inconformes expusieron sus quejas y las autoridades de la Cespt afirmaron que le darían seguimiento a cada caso.