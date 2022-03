Rescatan animales de granja

Tijuana BC.- Como si del Flautista de Hamelin se tratara, Aracely Ruiz llama a sus más de 20 cerditos y los lleva a pastorear.

“Juanito, Pancha, Peter”, son algunos de los nombres que canta y hace que todos la sigan.

Tecate Farm in Baja Animal Sanctuary es un lugar especial para aquellos animales de granja que comúnmente son sacrificados para ser consumo humano. Aquí estos animalitos tienen un lugar seguro gracias a la iniciativa de Araceli Arellano.

Empezó porque tuve un buen trabajo, me pude enganchar aquí con el ranchito, a entrarle a una deuda, pero dentro de la bendición que eso fue, yo quería compartir ese espacio con los animalitos, antes siempre rentaba propiedades y rescataba perros y gatos y ahora que fue rancho me quise dedicar pero a rescatar a animales de granja”

Explicó Aracely Ruiz.

También compartió que la principal razón por la que fueron animales de granja fue porque por lo general estos animales son un consumo.

Animales abandonados

“ Fui descubriendo que en el caso de los mini pig son abandonados, hay gente que tiene a un gallito de mascota, patos, borreguitos, chivas y no hay un lugar en donde ponerlos y entonces me dije ´bueno, yo tengo ahorita la oportunidad al menos en lo que yo estoy en este trayecto del rancho y quise compartir, abrir esa puerta para que más gente tenga un espacio”, aseguró.

Como en muchos lugares la pandemia afectó la economía del santuario, por lo que diariamente se necesita de voluntarios que amen a los animales.

"No me gusta pedir dinero porque se presta a malas interpretaciones, lo que sí me gustaría es si hay alguna empresa que necesite deshacerse de escombros o de materiales que no necesiten, que a mi me pudieran servir de corral, de preferencia material de construcción que no necesiten, eso me haría un parote y las manos que venga toda la gente que guste para trabajar. Aquí siempre se puede construir, barrer, limpiar, lo que gustan", apuntó.

Abono orgánico

Este santuario ha logrado subsistir gracias a que le dan una segunda oportunidad al estiércol de cerdo y de gallina, con el cual genera abono orgánico con lombrices californianas

"Este es un proyecto que en el norte de México está un poco despacio eso, pero se ha desarrollado dentro de dos clientes, un cliente, tres clientes, de boca en boca, ha influido eso y es lo que me ayuda a mi, es decir, digamos que yo les presto el espacio a ellos, viven conmigo pero usó su recurso de popo",





En este lugar hay alrededor de 25 cochis de tres diferentes especies. 5 perritos, 20 gatitos y 25 gallinas, más cuatro borregos y tres chivos. Todos con historias particulares; por ejemplo está Peyton, una cerdita que iba a ser sacrificada para hacer carnitas, y Olivia, una mini pink rosa muy diva que solo le gusta estar dentro de la casa. Ella como algunos otros tiene su dueña que ya no se puede hacer cargo al 100% de ella y acude al santuario los fines de semana, para ayudar en el cuidado y dejar alimentos.

Pide apoyo médico

Araceli también hizo una invitación a algún médico veterinario que pudiera apoyarla, "También algo más que necesitamos es un veterinario o ayudantes de veterinarios que tengan también experiencia en el manejo de animal grande o técnicas de inyectar, eso me hace mucha falta"

Visita las redes sociales para comunicarte directamente con Araceli, y enterarte cuando uno de los animalitos este en adopción. Y así conocerás más sobre esta iniciativa.

"Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como: Tecate Farm in Baja Animal Sanctuary y en Facebook de LombriCultura del Norte"

Este lugar está ubicado a las afueras del municipio de Tecate Baja California y no está abierto a todo el público, solamente para aquellas personas que deseen contribuir y ayudar a la causa. En sus redes sociales te puedes enterar de la ubicación exacta o contactarlos al número de teléfono 665 851 3363.