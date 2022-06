Repuntan los delitos en Tijuana

Tijuana BC.- En Tijuana se cometieron al menos 4 mil 42 delitos en mayo del presente año, la cifra más alta de ilícitos registrados en un mes en los últimos 32 meses.

De acuerdo al reporte mensual de incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Baja California, la cifra más alta de delitos cometidos en un mes en Tijuana se registró en octubre de 2019, con 4 mil 198 delitos.

De igual forma en el acumulado en los primeros cinco meses del año, 2022 destaca como el año con la incidencia delictiva más alta desde 2019.

De enero a mayo del presente año se contabilizaron 17 mil 961 delitos cometidos en Tijuana, mientras que en el mismo periodo de 2021 la cifra fue de 17 mil 294.

En 2020 los delitos registrados en ese mismo periodo fue de 15 mil 981, en tanto que en los mismos meses de 2019 acumularon 17 mil 129.

Descoordinación

Genaro De La Torre Quintanar, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, dijo que la descoordinación de las fuerzas armadas, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado (FGE) y Policía Municipal provoca el aumento de delitos.

Necesitamos exigir que haya verdaderamente una coordinación entre todas estas corporaciones y en especial con la policía municipal, porque no se está dando. Si así fuera, debería haber mejores resultados"

Señaló.

Algunos policías municipales en las colonias abusan de su autoridad, dijo, y desestiman los delitos que quieren reportar los vecinos.

"Desgraciadamente tenemos muchos jefes de distrito que no están colaborando de esta manera de trabajar de una manera arrogante. No sé a quién le están dando apoyo, pero a la ciudadanía no. Esto es lo que está causando que tengamos homicidios, robos, cifras negras porque no se está generando la confianza", subrayó.

Por ello, comentó que los colonos prefieren organizarse entre sí de manera presencial, en grupos de WhatsApp y redes sociales, en donde se informan sobre las situaciones de riesgo o personas sospechosas.

Por su parte, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, José Roberto Quijano Sosa, afirmó que la presencia de la Guardia Nacional y Ejército han favorecido a la reducción de homicidios.

Niega Briseño

El secretario de Seguridad Ciudadana del Estado (SSC), Gilberto Landeros Briseño, rechazó que exista descoordinación entre los elementos federales y municipales, debido a que periódicamente se informan sobre los trabajos y colonias donde hay más presencia de actividades ilícitas.

Reconoció que los habitantes se sienten inseguros en la ciudad, debido a que la violencia es cercana.

"Definitivamente los asesinatos y hechos que han sucedido crean un clima de inseguridad, pero creo que estamos buscando con el esfuerzo de todos y con los resultados que se están dando poco a poco revertir ese concepto porque definitivamente los resultados jamás van a ser al 100% satisfactorios", apuntó.