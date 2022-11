Reprobar alumnos afecta igual que aprobarlos sin aprendizaje, señala experto

Tijuana, BC.- La decisión del profesorado de reprobar a un estudiante puede ser contraproducente si no se le da un seguimiento especializado que busque su nivelación, de lo contrario, que repita año afectará de la misma manera que pasarlo sin haber aprendido.

Hace unas semanas se anunció que en cinco estados de México, los alumnos en etapa básica, de preescolar hasta secundaria, pueden resultar reprobados en su boleta de calificaciones para el ciclo escolar 2022-2023.

José Luis Bonilla Esquivel, Director del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades del Sistema Cetys Universidad, señaló que de nada servirá si no se atiende otra área de oportunidad clara en la educación en países en desarrollo.

“El asunto de no reprobar, no es nuevo, viene antes de la pandemia, se busca tomar de políticas educativas de países bien posicionados y donde no existe la reprobación. Si queremos caminar para allá tenemos que quitar la reprobación, pero la parte con la que no nos quedamos de esos sistemas educativos es cómo funcionan para la no reprobación, ya que tienen especialistas para nivelar a los alumnos con bajo aprovechamiento”, describió el académico.

Trabajar con los alumnos por separado

El académico de Cetys Universidad mencionó que esta figura especializada trabaja con aquellos alumnos con bajo rendimiento por separado de los grupos o salones regulares, una vez que ha alcanzado los aprendizajes deseados este se reincorpora al grupo regular. “Sin embargo, en México, el alumno que tiene problemas con algunas materias no tiene una figura clara que los atienda, por lo que termina repitiendo año”.

“Con la pandemia, con el atraso que se dio especialmente en escuelas públicas, se buscaba no señalar a los estudiantes con bajo rendimiento porque exponías otros elementos como el lado afectivo, ya que a esa edad no tienen una madurez emocional. Los podemos marcar psicológicamente al reprobar, y ¿Qué hacemos o estamos haciendo para que logre aprender, solo cambiando el 5 por el 6? Si pasa esto trae huecos que no han sido sanados y seguramente estaría reprobando el siguiente año, se tiene que atender no solo cambiando el número”, explicó el académico.

De acuerdo con la OCDE, los gobiernos deben elaborar políticas educativas que atiendan el retraso sufrido por los alumnos esto con actividades correctivas que ayude a afrontar las pérdidas de aprendizaje y actividades de recuperación.

Es por ello que se requiere formación integral y más humanista en los estudiantes, que desarrolle todas las áreas de las personas, como lo emocional, lo físico, voluntad, carácter, no bastará con atender lo intelectual. Entonces, de acuerdo con el Experto Cetys sin una figura especializada para la nivelación de alumnos irregulares, de nada servirá ni reprobar estudiantes ni pasarlos con 6.