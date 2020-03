Reportan una docena de tijuanenses varados en África

Al menos una docena de mexicanos que residen en Tijuana y San Diego se encuentran varados en Marruecos, sin que la Embajada de México o la agencia de viajes donde contrataron su tour les pueda responder.

De acuerdo al grupo de viajeros, este viernes 20 de marzo se vencieron sus cuartos de hotel y no tienen a dónde ir en el Continente Africano.

Los afectados relatan que desde hace meses un grupo de por lo menos 29 personas adquirió un paquete de viaje con la empresa “Paradigma Tours & Entertainment”, con el cual se aseguraban los pasajes de ida y regreso al país ubicado en el Continente Africano, así como las estancias de hotel, tours y algunos alimentos.

No obstante ante la contingencia sanitaria del coronavirus, muchos de los usuarios pidieron a la compañía el dinero de regreso, cosa que les fue negada.

“Los dueños de la empresa de tours dijo que el pago no se podía devolver, por lo que teníamos que hacer el tour si no queríamos perder el dinero, pero nos aseguraron que no existía ningún inconveniente para nuestra estancia o regreso, ahora que han cerrado los vuelos entre EUA y Europa no podemos regresar y las personas de la compañía no nos han dado ninguna respuesta”, señaló una de las personas que se encuentra varada en Marruecos.

Añadió que la compañía “Paradigma Tours & Entertainment”, les exigió el pago de un seguro de gastos médicos en donde se contemplan contingencias sanitarias, sin embargo, ante la imposibilidad de tomar sus vuelos de regreso, la compañía les ha negado la posibilidad de aplicar el seguro, ni tampoco les ha dado la oportunidad de saber qué hacer ante su situación.

“Es crítico lo que estamos viviendo, por un lado la empresa dice que nosotros paguemos un vuelo a Ámsterdam, para ahí ver si nos encuentran algún vuelo a la Ciudad de México, después nosotros pagaríamos el vuelo de la CDMX a Tijuana, siendo que al inicio nos comentaron que no había ningún problema y todo estaba pagado, además no nos quieren decir qué pasara con nuestras estancias y el tiempo de estar en Marruecos o en Alemania es indefinido”, comentó otro afectado.

Al momento, manifestaron los viajeros varados, han requerido ayuda a la Embajada de México en Marruecos, sin embargo la respuesta del servicio exterior mexicano era que no podían ayudarles y su panorama es incierto, pues no existe autoridad ni persona que se haga responsable de ellos y posiblemente se queden a la deriva en el país africano, por lo que pidieron apoyo a las autoridades y no descartaron que tomarán acciones legales en contra de la empresa que les obligó a ir en estas fechas a su paseo.