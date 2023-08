Reparación en Cañón del Sainz podrían durar de 4 a 5 días

Tijuana, B.C.- Contemplan trabajadores de 4 a 5 días en reparaciones en Cañón del Sainz, área donde cayó un camión de la basura en un socavón, los consignados a la reparación denunciaron que los han intentado atropellar y piden paciencia a la ciudadanía para realizar sus labores.

Sean pacientes porque luego se enojan, nos quieren golpear, nos quieren echar el carro encima y luego se meten se encuentran con otros (vehículos) no pueden salir, se atoran y nos hacen perder más tiempo a que si nos respetarán, todavía nos quieren golpear”, dijo Carlos Martínez, trabajador en el sitio.

El personal dedicado a las reparaciones del socavón estiman que los trabajos podrían terminar en un lapso aproximado de 4 a 5 días.

Quejas por la reparación

El paso vehicular en los últimos dos días se cerró en un horario de las 8:00 horas hasta las 18:00 horas.

Te puede interesar: Desarrolladoras de viviendas, impactadas por aumento en costo de materiales



“Nosotros lo abrirnos por ratos porque somos conscientes que la gente viene de trabajar y les cuesta subir esta subidita por ratitos para avanzar”, señaló Martínez.

“He visto que las personas que están trabajando aquí si tienen intenciones de trabajar pero los transeúntes no dejan avanzar, nosotros vivimos aquí, hoy abrieron una entrada, antes de esto no teníamos salida por lo que no podíamos hacer nuestras actividades debido a que la obra no se termina”, afirmó Octavio, vecino frente a la obra.

Vecinos aledaños a la obra señalaron que los conductores se quejan de que los trabajos no se terminan, toman otras vialidades o el tráfico pero no consideran otras situaciones.

Te puede interesar: Vecinos piden detener fuga de drenaje en Playas de Tijuana

“Aquí somos tres familias si no se ha avanzado o terminado es porque las personas se molestan cuando cierran las vialidades”, agregó.

Los vecinos compartieron que otro de los motivos que ha atrasado los trabajos fue el tema de la Tormenta Tropical "Hilary".