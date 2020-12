Reiteran llamado a acudir a las clínicas de fiebre

Tijuana, BC.- Debido a que los enfermos de coronavirus cada vez llegan en estado crítico a los hospitales, los encargados de las Clínicas de Fiebre pidieron a las familias buscar atención médica ahí para evitar arriesgar más la vida.

El coordinador de Desarrollo y Calidad de la Jurisdicción de Salud Número 2, Enrique Campo Gutiérrez, mencionó que las personas tardan demasiado en solicitar los servicios médicos.

Detalló que por cada 10 pacientes que acuden a la Clínica de Fiebre entre cinco y seis se les confirma el Covid-19, mientras que al resto se le considera como caso sospecho.

"Necesitamos que nos apoyen con eso, que se acerquen a tiempo con nosotros. Que nosotros seamos los que podamos iniciarle un diagnóstico con un tratamiento adecuado para que no su estado de salud no se complique y no haya necesidad de mandarlos al hospital", declaró Campo Gutiérrez.

Aconsejó que si las personas presentan algún síntoma respiratorio o malestar, acudan a las clínicas de fiebre para detectar o descartar el Covid u otra enfermedad respiratoria.

Actualmente en Tijuana las clínicas se ubican en los centros de salud de las colonias Mariano Matamoros, Francisco Villa y la más reciente en el Hospital General de Tijuana (HGT).

"Desafortunadamente estamos viendo que están llegando los pacientes complicados a primer nivel o clínicas de fiebre.

A los primeros síntomas deben buscar ayuda médica para confirmar o descartar el Covid u otra enfermedad respiratoria", reiteró.