Reitera Estado esperará a que Congreso publique Reforma a Gubernatura

Mexicali, B.C.

Luego de la validación a la Reforma que modifica la siguiente Gubernatura de dos a cinco años, el Gobierno del Estado se niega a publicarla, va a esperar a que el Congreso lo haga, para luego tratar de echarla abajo.

Así lo declaró el secretario general de Gobierno del Gobierno de Baja California, Francisco Rueda Gómez, en el marco de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desechó la Controversia interpuesta por el Ayuntamiento de Mexicali porque no estaba publicada la reforma.

“Tenemos una postura muy clara de no convalidar una aberración legislativa, no la vamos a publicar, no vamos a ver estampadas nuestras firmas en esa aberración y atentado al Estado de Derecho”, aseveró Rueda.

Reiteró que van a utilizar todos los instrumentos jurídicos para echar abajo la Reforma, entre ellas la controversia constitucional, la cual promoverán cuando ya esté publicada por orden del Congreso.

“Lo que hoy sucedió en la Corte fue por considerar que tiene que estar publicada, la están desechando por cuestiones de forma, no de fondo, nosotros hasta este momento no hemos recibido la declaratoria de validez que se aprobó en al Congreso en una sesión a todas luces irregular”, declaró.

Lo que sigue

Precisó que a partir de la validación el Congreso tiene diez días para enviarla al Estado, señalan que no ha llegado, cuando sea recibida por el Estado tiene quince días para publicarla en el Periódico Oficial del Estado.

De no publicarla en los 15 días, a partir del día 16, el Congreso puede ordenar su publicación en dicho periódico para que entre en vigencia, y hasta entonces podrá ser solicitada la controversia por los diversos actores o instituciones inconformes.