Reitera Ayala Robles buenas condiciones en playas

Tijuana BC.- El Alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles reiteró que las playas en el municipio que dirige se encuentran con las condiciones adecuadas así como descartó la presencia de contaminación.

Dijo que todas las playas del municipio se encuentran abiertas después de 18 meses de permanecer cerradas, ya que de acuerdo a los estudios de higiene realizados en las mismas arrojaron que no se contenía un alto número de entero cocos.

Pueden ir en shorts, traje de baño, en bikini o lo que los ciudadanos gusten, fuimos a la playa y nos metimos, ¿cómo voy a recomendar que la gente vaya a la playa si no voy yo primero y no me pasó nada”