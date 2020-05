Rehabilitará Cespt planta de bombeo para evitar aguas negras en canalización

Tijuana, BC.- A finales de mayo la Cespt, comprará unas bombas para rehabilitar la Planta de Bombeo CILA como parte de los trabajos para evitar el derrame de aguas negras en la Canalización del Río Tijuana.

El subdirector de Saneamiento de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Francisco Maurel Sierra Cruz, informó que invertirán más de 85 millones de pesos de recursos federales, y el Estado pondrá otra parte.

El proyecto de rehabilitación consiste en construir un sistema de pre-tratamiento y cambiar el tipo de bombas que existe en dicha instalación.

Ya que con los que actualmente cuenta no pueden trabajar correctamente porque no son adecuadas para hacerlo en un espacio donde hay tanta basura y arena, y las nuevas son tipo “trituradora” por lo que no sufrirán daños al momento del bombeo.

“En esta administración iniciamos con algunos proyectos para rehabilitar algunas estaciones de bombeo de agua residual y dentro de estas esta la denominada Pbcila, es un proyecto que esperemos esté listo en un par de meses”, expresó.

Aunque en un principio se tenía contemplado iniciar los trabajos en abril, hubo un retraso por la contingencia del coronavirus.

Recordó que el pasado fin de semana, la comisión realizó trabajos de limpieza del cauce piloto y en la canalización a la altura de la garita “El Chaparral”.

“La idea de hacer estos mantenimientos es proteger el equipo de bombeo que actualmente se tiene ahí, resaltar que esa situación la tenemos que hacer continuamente porque las bombas instaladas no te permiten trabajar con la cantidad de arena y basura que tiene”, comentó.

Dijo que después de la época de lluvia se acumuló bastante basura en el lugar por eso que se encuentran limpiando.

Aseguró que no es la primera vez que realizan estos trabajos de mantenimiento, ya que cada vez que no trabaja la planta existe un vertido de aguas residuales hacia los Estados Unidos.