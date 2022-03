Regularización de autos 'chocolate': Vehículos ya no tendrán pedimento de importación

Tijuana, BC.- Tras la nueva actualización de la regularización de los autos “chocolates”, los agentes aduanales están fuera del decreto el cual busca ayudar a familias de escasos recursos interesados en legalizar su vehículo, programa del presidente de la República mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana, Adolfo Ayala, compartió que el organismo no sigue colaborando en la regularización de los autos de procedencia americana, ahora los que tienen el mando es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Explicó que todos los vehículos que estaban en proceso antes de que cambiaran los lineamientos obtuvieron su pedimento de importación, lo que se supone que en el nuevo decreto no recibirán dicho comprobante.

Trámite en el Registro Público Vehicular

“En los últimos días algunos interesados fueron regresados para que realizaran el trámite directamente con Repuve”, aseguró.

Señaló que en este proceso de la SSP no existe el pedimento de importación ya que solo se darán de alta en una base de datos de la página del Registro Público Vehicular (Repuve) y lo validaron con el holograma.

“Como no interviene el agente aduanal no existe un pedimento de importación, seguramente cuando quieran hacer una compra-venta del automóvil posiblemente tendrán problemas al no mostrar la legal estancia de un vehículo”.