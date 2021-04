“Regresaremos la dignidad al Poder Judicial”: Carlos Atilano

Fue ante integrantes del Colegio de Abogados Constitucionalistas donde el Candidato a la gubernatura de Baja California por el PBC, Lic. Carlos Atilano aseguró que de verse favorecido con el voto este 6 de junio, una de las primeras acciones a impulsar será regresarle la dignidad al poder judicial.

“El actual Gobernador de MORENA le quitó al poder judicial su dignidad al haber desaparecido el consejo de la judicatura y que sea él quien tenga la facultad de nombrar jueces y magistrados por lo que nosotros vamos a presentar una iniciativa que busque la reinstalación del consejo de la judicatura”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Atilano Peña dijo que una reforma donde sean los propios magistrados que se designen y los que se autodefinan con la participación de los colegios de abogados y de las universidades, sin duda se tendrían mejores funcionarios en dicho Poder.

El candidato pebecista indicó que otro aspecto fundamental en esta materia es el presupuestario y nuestro Estado no cuenta con los suficientes recursos destinados al poder judicial al ser insuficientes, ya que el 97% de su presupuesto se va en sueldos de los funcionarios, por eso no podemos tener más edificios, más infraestructura en Tijuana no tenemos salas especializadas, no tenemos salas del poder judicial cuando el 75% de los asuntos son de esta zona costa y hay que ir a Mexicali atenderlos, además los juzgados familiares ya son insuficientes.

“Nosotros vamos a establecer en la constitución que cuando menos el 2.5% del presupuesto de ingresos se destine al poder judicial, con ese porcentaje recibiría más de 750 millones de pesos adicionales a los 900 millones que recibe anualmente y que son insuficientes, entonces con un presupuesto alrededor de mil 500 millones de pesos será otra realidad”

Por último dijo que esta reforma y otras las va a socializar con los colegios de abogados para que se nutra de su información y opinión y no estar haciendo imposiciones que luego lastiman seriamente a nuestras instituciones.