Registraron más de 59 intentos de cruces irregulares por el muro de playas de Tijuana hacia EU

Así lo precisó el jefe de la División de Rescate Acuático de la Dirección de Bomberos Tijuana, Juan Hernández Liñán, quien dijo que durante este tiempo se logró rescatar a 23 personas con vida.

Comentó que aunque el personal de salvavidas mantiene vigilada el área de la valla fronteriza junto con la policía municipal, los migrantes burlan la seguridad para saltársela o buscar otras zonas para internarse de manera irregular en el territorio estadounidense.

Ha habido más intentos de cruces, no los tenemos porque no están reportados, lógicamente hay muchos más grupos, nosotros no intervinimos, cuando nos damos cuenta ya están del ‘Otro Lado’ (Estados Unidos) o ya los detuvieron”