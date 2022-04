Registra Rosarito poca participación en la consulta

Rosarito BC.- La poca participación en las urnas para la Consulta de Revocación de Mandato, fue el sello distintivo a lo largo de la jornada en Rosarito, en la que solo se registró una fila continua en la casilla especial ubicada en el centro comercial Pabellón Rosarito, durante el día.

Las 64 casillas instaladas en el municipio abrieron relativamente puntuales, como en el caso de la instalada en la sección 1295, ubicada en la colonia Plan Libertador que abrió sus puertas 15 minutos después de las 8:00 horas y presentaba una fila aproximada de 30 personas, la mayoría de ellas, de la tercera edad.

En este lugar, un elemento de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ingresó a la zona donde se encontraban las casillas llevando consigo su arma de cargo y después de tomar fotografías, salió del lugar, para dirigirse a otra casilla en la colonia Benito Juárez.

Vota alcaldesa

Mientras, en la escuela primaria Sentimientos de la Nación, ubicada en la populosa colonia Constitución y uno de los sitios donde más casillas se instalaron, se pudo constatar que taxis de ruta intermunicipal, amarillo con blanco acarreaban a personas de la tercera edad para que llegaran a votar y esperaban a que salieran para llevarlas de regreso, pero ni aun así, había mucha asistencia en ese lugar.

La alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, acudió a emitir su voto cerca de las 10:00 horas en la casilla instalada en la escuela primaria Pedro Moreno, ubicada en el centro de la ciudad, donde tardó solo unos minutos ya que no había votantes a su llegada.

Mientras las principales casillas permanecieron prácticamente desoladas, en las iglesias católicas de este municipio, los feligreses acudieron a la misa este Domingode Ramos, manteniendo los templos con importante afluencia de creyentes.

Poca afluencia

En la playa, si bien la afluencia de visitantes no fue tan concurrida como se esperaba, debido a que el clima no favoreció, algunos entrevistados que se encontraban en el lugar, indicaron que no habían emitido su voto, por considerar que no era importante para ellos o no entendían, para que servía la ratificación del mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otros más, que viajaron de Tijuana a Rosarito para pasar el día en la playa, aseguraron que irían a votar más tarde, al igual que algunos vendedores ambulantes del lugar.