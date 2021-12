Registra BC arribo histórico de extranjeros

Tijuana BC.- La violencia, la crisis económica y los conflictos bélicos han ocasionado que en Baja California se registre la arribo de miles de personas de Centroamérica, América del Sur, Haití y Europa que buscan llegar a Estados Unidos.

Lo anterior ha ocasionado que se alcancen cifras históricas de detenciones de migrantes entre la frontera de la Entidad con la Unión Americana y que los albergues estén a su máxima capacidad, por lo que hay cientos de extranjeros que deambulan por las calles para obtener comida o busquen en dónde pasar la noche.

La presencia de miles de personas que intentan ingresar a la Unión Americana por Baja California la comenzó a registrar la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, pos sus siglas en inglés) desde abril del presente año.

Los datos de la dependencia detallan que ese mes fueron detenidos en California 8 mil 236 extranjeros, con excepción de mexicanos, en su intento de cruce hacia Estados Unidos, cifra que duplica lo ocurrido en mayo, cuando fueron aseguradas 4 mil 800 migrantes en esa condición.

Así, la suma de personas que buscaron ingresar por Baja California a la Unión Americana, entre abril y noviembre del presente año, llegó a 66 mil 661, cantidad que supera las detenciones realizadas por agentes del CBP en todo 2019 y 2020.

En este incremento de migrantes extranjeros, los datos de la dependencia estadounidense exponen que a diferencia de otros años, las principales detenciones se han dado de personas originarias de Rusia y Brasil.

Tan solo entre los meses de octubre y noviembre, detallan las cifras, 3 mil 300 rusos fueron detenidos en su intento de cruce por Baja California a Estados Unidos, mientras que en el mismo periodo fueron 3 mil 200 brasileños.

José Ascención Moreno Mena, presidente de la Coalición Pro Defensa del Migrante, explicó que el fenómeno de las personas originarias de Rusia, a las que se suman los ucranianos y chechenios, se debe a los conflictos armados que se registra en esas regiones de Europa.

Buscan asilo en EU

Desde principios de diciembre, se comenzó a registrar otra nueva oleada de extranjeros en la región, principalmente encabezada por personas originarias de Haiti. De acuerdo a las estimaciones de los gobiernos municipales de Tijuana y Mexicali ya suman más de 5 mil haitianos, cifra que se incrementará en los próximos meses.

Even Juan Loui, líder de esa comunidad en la ciudad, manifestó que actualmente los problemas que enfrentan las personas de su país es que no encuentran lugares en dónde alojarse, ya que la capacidad de los albergues es limitada o que las personas no les rentan casa.

Explicó que esta situación ha ocasionado que más de 500 haitianos anden deambulando por las calles de Tijuana en búsqueda de donde comer o donde quedarse.

Por su parte, Nicolle Phillips, asesora legal de la Alianza Puente Haitiano, expuso que aunque el país ya esté considerado por Estados Unidos dentro del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), los haitianos deben evitar intentar cruzar de manera ilegal.

Ante cientos de migrantes originarios de Haiti, reunidos en la zona Norte, les expuso que el trámite para obtener asilo político en Estados Unidos puede iniciarse en meses.

Albergues llenos

Otras personas que también buscan asilo humanitario en la Unión Americana provienen de Centroamérica, quienes también han tenido dificultad de encontrar un lugar donde quedarse. Es el caso de Agustín, originario de El Salvador, quien hace tres días llegó a Tijuana y desde entonces pasa los días junto con su esposa y tres hijos en la banqueta de la Casa del Migrante, ubicada en la colonia Postal.

Explicó que por la noche le permiten la entrada para protegerse del clima, pero que por el día, debido a que el lugar ya está lleno, debe esperar afuera con su familia.

Narró que su presencia en Tijuana es porque fue deportado por las autoridades de Estados Unidos luego que intentó cruzar de manera ilegal para obtener asilo humanitario.