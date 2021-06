Regalarán churros gigantes en Tijuana

Tijuana, BC.-Con apenas 2 años, los "Churros estilo Jalisco" se han convertido en uno de los establecimientos favoritos para quienes buscan un postre diferente en Tijuana.

El propietario, Osvando Carmona contó la historia de este pequeño, pero muy querido negocio familiar.

Es una receta familiar, en el Sur me enseñó mi abuelito y yo duré siete años trabajando con él, ahí yo me enseñé y ya fue cómo se me fue dando la práctica y ya ahorita se puede decir que somos todos unos profesionales”, narró.