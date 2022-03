Refuerzan militares seguridad en Tijuana

Tijuana BC.- En la semana arribaron a la ciudad 600 elementos más del Ejército Mexicano para realizar patrullajes y operativos en las zonas de mayor inseguridad.

Para buscar frenar los homicidios que se registran en la ciudad, durante la semana llegaron 600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los cuales de inmediato se desplegaron en las colonias con mayor incidencia delictiva.

Con estos refuerzos, de acuerdo al general de la Segunda Zona Militar, Saúl Luna Jaimes, se alcanzan los 4 mil efectivos con presencia en Tijuana y los 5 mil en todo el Estado.

El reforzamiento de las fuerzas armadas inició el miércoles pasado, cuando 200 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano arribaron a la base aérea militar.

Mientras que ayer, 400 efectivos del Ejército Mexicano Integrantes de la Fuerza de Tarea de la II Región Militar arribaron vía terrestre a la ciudad.

Reducir homicidios

El general de la Segunda Zona Militar, Saúl Luna Jaimes, informó que el reforzamiento de elementos del Ejército es porque preocupa a la Sedena los índices de homicidios en la ciudad.

Detalló que los efectivos que llegaron ayer a Tijuana forman parte de un batallón de infantería de Sonora, los cuales serán desplegados en diferentes puntos, donde podrán instalar campamentos temporales.

La finalidad es que no incrementen los homicidios, apuntó, como fue en el caso del mes de febrero, cuando se registró una disminución en este tipo de crímenes.

Entre los objetivos, añadió, es contener las muertes violentas y lograr cifras como las que se tenían en la ciudad durante el año 2017.

Si ven, el trimestre de este año en comparación el trimestre del año anterior, sí han bajado los homicidios. Pero el parámetro y el compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional es en comparación con el mes de febrero, que fue un mes muy bajo, porque se logró reducir el homicidio en un porcentaje muy adecuado”

Declaró.

La flagrancia

Luna Jaimes explicó que la forma de operar del Ejército en la ciudad es con base a la flagrancia, por lo cual realizan operativos de inspección de vehículos para detectar ilícitos.

Indicó que en las unidades verifican que los tripulantes no porten armas de fuego, no cuenten con órdenes de aprehensión, no trasladen a personas privadas de la libertad o de la vida.

Sin embargo, dijo que la seguridad es un tema en el que deben participar todos los sectores, como los ciudadanos, quienes pueden presentar sus denuncias sobre presuntos delitos.

Problemática social

“Esta es una problemática de todos, si la sociedad no nos avisa, si las autoridades no actuamos, ahí estamos fallando todos. Esto es de los órganos de gobierno, de los sectores empresariales, de los sectores sociales”, abundó.

En el caso de la coordinación, informó que todos los viernes tienen una reunión de trabajo con representantes de las autoridades municipales, estatales y federales.

El general de la Segunda Zona Militar expuso que están en vías de fortalecer la coordinación, para posteriormente continuar con trabajos de inteligencia y así poder judicializar los casos.