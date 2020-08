Refuerza Ayuntamiento medidas para prevenir contagios de Covid-19

Tijuana, BC.-El 23 Ayuntamiento de Tijuana redobló acciones para prevenir contagios de Covid-19 ante el creciente número de casos activos en la ciudad reportados los últimos cuatro días por la Secretaría de Salud del Estado.

El alcalde, Arturo González Cruz, solicitó a la Dirección de Inspección y Verificación multiplicar los operativos en sobrerruedas para asegurar el uso de cubrebocas, lavado de manos y evitar las aglomeraciones.

“Lo que menos queremos es que esta ciudad viva un rebrote de casos y tengamos que regresar a la estricta cuarentena que teníamos, por eso solicitamos al Gobierno estatal poner en pausa la apertura de bares en esta ciudad ya que por la naturaleza de estos negocios es difícil mantener la sana distancia”, dijo.

“La pandemia aún no termina, los esfuerzos aislados no funcionan, al virus lo enfrentamos todos realizando los protocolos de higiene y distanciamiento social que nos indica la autoridad en materia de salud, por eso no están permitidas las fiestas y eventos masivos”, agregó.

Del 4 de abril y al 14 de agosto han desinfectado más de un millón 331 mil metros que equivalen a 166 zonas de alto flujo de personas, dijo, y 3 mil 198 vehículos, entre unidades oficiales y de transporte.

“Hemos llegado a todos los sobrerruedas de la ciudad, son alrededor de 300, para evitar que se instalen puestos no esenciales y que eso contribuya a aumentar la movilidad de personas”, puntualizó el primer edil.

El viernes se retiró un sobrerruedas nocturno en el Altiplano que contaba con 150 puestos no esenciales; en Zona Río se cerró un restaurante que a media noche tenía unas cinco mesas con comensales, ello debido a que en este periodo de pandemia el horario de atención al público concluye a las 22:00 horas.