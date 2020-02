Redes sociales lo llevan a hacer negocios

El 21 de febrero de 2015, Ricardo Iturrios Ruelas, originario de Ciudad Obregón, Sonora, salió de viaje con su familia a Ensenada.

Se subieron a una Jeep, él y su hijo menor, Paulo Patricio, con quien tenía planeado un viaje tranquilo sobre la arena de la pista por donde corrían las Jeep’s.

Ricardo no usó cinturón de seguridad, solo se lo colocó a Paulo de 5 años, e inició el recorrido. El chofer de la Jeep aceleró de más y las condiciones del camino no eran las mejores.

La Jeep se volcó, con los dos adentro. El automóvil todo terreno dio vueltas sobre la arena. Ricardo salió “volando” de la Jeep y cayó en la arena. Paulo estuvo a salvo debido a que su padre lo protegió hasta donde tuvo posibilidad.

Ricardo se dañó las cervicales, el omóplato, el hombro y sufrió levantamiento craneal entre otras lesiones.

Quedó en una cama. De ser un asesor de operaciones de un Oxxo en Tijuana, una persona altamente activa, pasó a no podercomer por su propia cuenta.

Pero todas las intervenciones médicas, las complicaciones de salud que tuvo, la pérdida motriz en varias partes de su cuerpo no fueron un freno para Richard, tiene un motor que lo mantiene con fuerza: su familia.

‘Scarfish’

Con la ayuda de su madre y esposa, Ricardo , o como se le conoce en Facebook Market, Scarfish, ha logrado salir adelante y poder, aún postrado en la cama, mantener y apoyar a su familia.

¿Cómo?, con la ayuda de las redes sociales y la venta de atún, de medallón de marlin y demás productos del mar traídos desde Mazatlán, Sinaloa.

Tiene su propia fanpage, “Mariscos Scare Fish”, en honor al personaje hollywoodense “Scarface”; esto por la cicatriz que le quedó en la cara después del desprendimiento craneal.

Lo que comenzó como un negocio de sus padres, Ricardo lo adoptó y lo hizo negocio familiar, no solo vende el producto en crudo, también guisado y preparado; en palabras de él, no hay cosa que no pueda vender.

Se comunica con sus clientes a través de Whatsapp y Facebook, le hacen encargos de muchos restaurantes y comercios de la ciudad, y con el apoyo de su madre Patricia Ruelas, puede transportarse.

Va a juegos de los Toros de Tijuana, sale a reuniones familiares, toma cerveza, juega con sus dos pequeños: Victoria Valentina y Paolo Patricio; asiste a terapia, al médico y lleva una vida lo más cotidiana posible.

Además se ha adaptado a las herramientas tecnológicas, les saca provecho todos los días, no solo con la venta por redes sociales, su casa la tiene automatizada con "Google Home" y gadgets con los que controla el apagado y encendido de las luces, la televisión, el radio; con tan solo un “Ok google”, Ricardo toma el control.

Ricardo, siempre con una sonrisa, es para su hijo un héroe, porque le salvó la vida y además pudo sobrevivir; para su madre un orgullo y para su esposa e hija e un gran ejemplo de ser humano.