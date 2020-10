Recurren más a los métodos de fertilidad en Tijuana

TIJUANA, B.C.- Durante los últimos años han aumentado los tratamientos de fertilidad en las mujeres, esto debido a su nuevo estilo de vida, manifestó la especialista y directora del Instituto Vida, Isabela Martínez Robles.

Explicó que un ejemplo del incremento de la demanda de este servicio está su institución, la cual hace cuatro años recibía 50 pacientes, ahora son 300 parejas.

Comentó que desde hace 40 años existen estos métodos, y que con el aumento de demanda se han modernizado.

Entre las razones de la solicitud del tratamiento está la edad, detalló, ya que al tener otras prioridades como estudios y viajes, las mujeres postergan la maternidad, y la edad es clave en la calidad de los óvulos.

Las mujeres están postergando más el embarazo; les va a costar más trabajo embarazarse y entonces van a recurrir más a estas técnicas”, puntualizo.

Otra cuestión son los estilos de vida, Martínez Robles, ya que la vida sedentaria, el tabaquismo, el alcohol, tienen impacto en la fertilidad tanto en la mujer, como en el hombre.

Al menos 40% de parejas son de Estados Unidos.

Los tratamientos oncológicos deben ir de la mano con las clínicas de fertilidad, porque también afectan la producción de óvulos; tienen la opción de congelar sus óvulos o tejido ovárico antes de iniciar las quimioterapias.

El incremento

El instituto tiene cuatro años en Tijuana, al inicio tenían entre 20 y 50 pacientes, y en el año actual han recibido a 300 parejas; tienen un servicio integral, lo que hace que despierte el interés en acercarse a la clínica.

Sus pacientes son provenientes de Estados Unidos en un 40 por ciento, de California y Nueva York; la misma cantidad de Baja California y 20 por ciento del resto de la República Mexicana.

Los costos son parte del atractivo para que vengan de otras partes a hacer su procedimiento aquí, aunado a la tecnología que ofrecen en sus procedimientos.

"Entonces en todos estos avances que los tenemos aquí, va a repercutir en que también llame la atención para que gente de otros países puedan venir", señaló Martínez Robles.

El costo del tratamiento más sencillo va de los dos tres mil a cinco mil pesos, la inseminación artificial, con medicamentos, está alrededor de los 15 mil pesos y el in vitro, puede rondar los 75 mil y 100 mil pesos.

"En Estados Unidos llega a ser tan caro, llegan a gastar tanto, que solo les permiten hacer inseminaciones, normalmente se recomienda hacer una inseminación artificial en un promedio de tres a cuatro intentos", agregó la directora.

Esto trae a los estadounidenses a Tijuana a realizarse el proceso in vitro, al ser más accesible; además si no se logra el embarazo por inseminación artificial, puede que no sea el método correcto.

"Usualmente, el primer año de estar intentando una búsqueda de embarazo y no se logra, hay que recurrir a centros especializados para que se hagan los estudios”, finalizó.