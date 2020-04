Recurre madre soltera a la venta de cubre bocas para subsistir

Tijuana, BC.-Herminia Madrigal está caminando todos los días la zona de Las Brisas y la 5 y 10 en Tijuana para tratar de obtener el sustento de su familia, tiene 4 hijas y es madre soltera.

Afirma que trabajaba en una fábrica en El Florido pero que a raíz de la contingencia por el coronavirus la despidieron temporalmente.

“Yo trabajaba en la Samsung y nos despidieron a todos temporalmente, pero mientras quién me va a dar dinero, no me dieron nada ni me están dando y por eso tengo que salir a vender cubrebocas” declaró Herminia.

Esto contrasta con el discurso de las autoridades que exigieron a los empresarios, sin darles algún tipo de incentivo fiscal, que descansaran a sus empleados con sueldos completos. Herminia dijo que así como a ella, recortaron a muchos.

“Era contrato por fuera, por Soluciones, y púes era lo malo ni modo, fueron más de 100 empleados, muchos más, pero qué se le puede hacer, sólo nos dijeron que hasta nuevo aviso pero no sabemos cuándo se va a acabar eso del coronavirus” mencionó la vendedora de cubrebocas.

Sin sueldo y las necesidades continúan, por ello tuvo que buscar una alternativa. La venta de cubrebocas fue lo primero que encontró y para su sorpresa dice que hasta le va mejor, aunque sin prestaciones de ley y caminando de sol a sol.

“Yo los compro y los revendo, los agarro en 7 pesos los individuales y los dos a 10 y los paquetes los agarro a 30 y los doy en 50 pesos y sí me está saliendo para vivir, para qué te voy a decir que no” agregó Herminia Madrigal.

Unas empresas se niegan a frenar actividades y otras recortan a su personal, las autoridades se han visto rebasadas ante la problemática, mientras tanto las personas tienen que seguir luchando por subsistir.

“Yo misma me protejo con el cubrebocas porque sí es verdad lo del coronavirus, he sabido que hay muchas muertes, sí me da miedo la verdad, pero qué voy a hacer, necesito salir a vender para llevarle comida a mis hijas” concluyó Herminia.

Miles de empleos se han perdido en la región por el coronavirus y lo peor es la incertidumbre que todavía impera, porque aunque existe una fecha para el regreso de actividades (1 de junio) no se sabe exactamente el tamaño de las repercusiones económicas a futuro.