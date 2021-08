Recuerdan a Omar Martínez, el bombero que salvó la vida de un suicida en Tijuana

Tijuana, B.C.- La Dirección de Bomberos Tijuana realizó un homenaje a los tragahumos que en los últimos meses fallecieron en cumplimiento de su deber.

Entre ellos Omar Martínez, un joven de 25 años quien perdió la vida cuando intentó salvar la de un hombre que presuntamente por los efectos de sustancias prohibidas intentó suicidarse desde lo alto de un centro religioso de la colonia Libertad Parte Baja. El hecho se registró el pasado 7 de julio.

El joven sería que el iniciaría la quinta generación de bomberos en su familia, compuesta por la señora Martha García y Humberto Martínez, jubilado de la corporación.

Ambos reconocieron que la pérdida de su hijo resultó dolorosa, pero al mismo tiempo sienten una tranquilidad porque su hijo cumplió una de sus pasiones.

La señora García expresó que a pesar de la angustia jamás se interpuso en que su hijo Omar se convirtiera en bombero como su papá, abuelo y tíos.

“La verdad yo no quería que fuera bombero porque como ya duré varios años con mi esposo, que cuando se iba siempre me quedaba una zozobra de que algo le fuera pasar, él tuvo varios accidente y la verdad es que no quería que mi hijo tuviera accidentes, pasó esto y aún así estoy conforme”, dijo.

Por su parte, el señor Humberto Martínez comentó que el deceso de su hijo fue un accidente fatal, pero sí contaba con los instrumentos necesarios para su labor de bombero.

En ese sentido, opinó que las autoridades deben invertir de manera constante en el equipo, pues por el uso rudo se desgasta rápido.

“Siempre se ha ocupado mucho equipo y la verdad es muy caro, es muy rudo su uso. Compras algo nuevo y en un servicio se puede acabar en el mismo día”, dijo Martínez.