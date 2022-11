Recuerdan a Hugo como respetuoso

Tijuana, BC.- Un joven valiente, agradable y respetuoso es como se recuerda a Hugo Enrique Miranda Olivera en la Facultad de Deportes de UABC, quien la tarde de ayer fue encontrado sin vida después de haber sido arrastrado por la corriente.

“Lo considero un amigo… Me enteré ya muy tarde de lo que había pasado, yo no sabía sobre las condiciones de la colonia en donde él vivía pero he leído que esa colonia siempre ha estado en condiciones no estables.

“Ya llevan tiempo diciéndole a las autoridades de que arreglen por lo mismo de las lluvias o porque se puede provocar un accidente y al parecer no daban respuesta hasta que ahorita ya ocurrió algo grave ya están metidos de lleno”, comentó Karla Johana Vázquez Olvera, estudiante de séptimo semestre de la facultad.

Caballeroso y atento

La joven se dijo muy afectada tras enterarse de lo sucedido, pues Hugo siempre fue un muchacho caballeroso, atento y de una personalidad que contagiaba energía, aspectos que para ella fueron evidentes cuando pese a estar a salvo, regresó a la corriente para intentar rescatar a su hermana.

“Sí es algo muy doloroso para mi porque hubo unos momentos donde yo me ponía a platicar con él o de que convivíamos y pues era una persona bastante agradable, era una persona muy respetuosa, caballerosa, atenta, humilde y tenía una personalidad única”, remarcó.

“Al enterarme yo de que le había pasado algo junto con su hermana… Es lamentable lo que pasó. Pero él tuvo ese acto de que aunque ya estuviera a salvo fue a rescatar a su hermana, pues la verdad es algo que significa mucho y me duele bastante”, agregó.

Tomar en cuenta las alertas climáticas

Como su amiga pero también al pertenecer a una comunidad universitaria a la que ahora le falta uno de sus integrantes, recomendó a la institución tomar en cuenta las alertas climáticas, pues así pérdidas como la de Hugo pueden evitarse en el futuro.

“Aunque la universidad sea autónoma de la secretaría, obviamente las condiciones son iguales para todos, entonces, si se puede evitar cualquier tipo de accidente es recomendable que sí se tomen en cuenta las alertas y que realmente sí se acaten las órdenes que se están poniendo en marcha”, concluyó.