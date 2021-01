Reconocen profesores poco aprendizaje en clases A Distancia

TIJUANA, B.C.- Maestros de educación básica reconocieron que los alumnos han obtenido poco aprendizaje desde que se implementaron las clases A Distancia o virtuales, desde marzo a la fecha.

Julio Alberto Rivas, profesor del sexto grado en la primaria Nueva Creación Laurel, dijo que la problemática se debe a que buena parte de los alumnos carece de recursos económicos y equipo de tecnología para realizar las actividades escolares.

Asimismo, los alumnos se guardan sus dudas o no comprenden las explicaciones porque en casa no tienen quién los guíe, lo que dificulta más impartición de los temas, lo cual podría causar afectaciones para cuando ingresen a la secundaria.

“Sí van a ir un poco bajo académicamente, ya que es nuevo a lo que nos estamos enfrentando. En todas las materias se está batallando porque en todas se hace el mismo procedimiento de entrega (de clases y trabajo). No es lo mismo a que el maestro esté dentro del aula a que esté mediante una cámara o enviando mensajes dando la explicación”, declaró Rivas.

Actualmente atiende a 52 alumnos, quienes cumplen con las tareas a través de diferentes medios de comunicación, pero se desconoce qué tanto aprendieron porque no existe retroalimentación directa.

En ese sentido, Karla Salgado Moreno, maestra del cuarto grado en la primaria Carta Magna, expresó que evita reprobar a sus estudiantes para no afectar su autoestima, ya que sus padres atraviesan por problemas económicos, falta de empleo, incluso duelos por Covid-19, lo que perjudica su desempeño escolar.

Es responsable de 35 alumnos, de ellos, 21 algunas veces se conectan a las plataformas educativas y al resto se les entrega un cuadernillo para evitar el rezago del aprendizaje.

“Lo más complicado es la comunicación. Si hay un celular se lo comparten entre tres o cuatro niños, ese es un punto muy difícil. El avancees muy lento. Además no hay una relación maestro-alumno en la cual no hay manera de motivarlos. En cuanto a las calificaciones es de acuerdo a sus evidencias, obviamente que no es lo mismo, pero tratamos de motivarlos porque les afecta el hecho de no ver un 10 o un nueve, no he tenido reprobados para no afectarlos”, explicó.