Reconocen a alcaldesa como una mujer de éxito

La presidenta municipal, Karla Patricia Ruiz Macfarland, fue reconocida como una Mujer de Éxito por la Alianza por Mujeres A.C., honor que recibió por ser una profesionista que ha trabajado por el bienestar social de la comunidad, así como una gran líder al frente de esta ciudad fronteriza.

En un evento con mujeres profesionistas y emprendedoras, Ruiz Macfarland agradeció a la presidenta fundadora de la Alianza, Adriana Mendiolea Martínez, por representar a mujeres tan valiosas y dedicadas a servir en la ciudad.

"Me siento muy honrada de recibir este reconocimiento, porque al sumarme a este reto de poco tiempo, me he rodeado de mujeres con vocación de servicio a la ciudadanía. Ser madre, esposa, hija, ser la primera mujer como autoridad de una de las ciudades más importantes a nivel nacional, Tijuana, una luchadora social, profesionista, no ha sido fácil, pero acepté este proyecto porque sé que como mujer podemos seguir impulsando programas que nos valoren, coadyuvando para que ocupen más lugares dentro de los gobiernos", expuso la primera edil.

La presidenta municipal insistió en que se debe impulsar a más mujeres a ocupar los puestos de gobierno, aunque todavía es evidente el mucho trabajo que le cuesta a los hombres el recibir instrucciones, por lo que ha buscado trabajar en ese balance, en aras de que reinen la unidad y las ganas de participar por el bienestar y la justicia social que requiere Tijuana.

Asimismo, compartió reflexiones y experiencias que adquirió al dirigir el gobierno municipal, labor que ella dedica a sus hijos y familiares. Además, enfatizó cuánto esta tarea la formó como profesionista e impulsó dentro de los negocios propios, pero que finalmente le reafirmó objetivos y motivó a desarrollarse en nuevas áreas.

Por su parte, la vicepresidenta de la Alianza, expresó que Karla Patricia Ruiz Macfarland no solo ha sido la autoridad en Tijuana, sino que desde muy joven se desempeñó como luchadora social en la ciudad, preocupada por la comunidad. Por estos motivos, se le entregó este reconocimiento a nombre de las 100 mujeres que integran la agrupación, así como una medalla representativa y dos libros escritos por ella y su hija: Grandes Mujeres y Grandes Hombres: Historias de mujeres en sus vidas.