Reconoce presidente reducción de deuda

Tijuana.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó su respaldo al gobierno de Jaime Bonilla, por emprender medidas como el cobro de adeudos millonarios a empresas por servicio de agua potable no cubiertos.

En poco tiempo del gobierno de Baja California ha conseguido resultados, dijo, como el de haber reducido la deuda estatal de 34 mil millones de pesos a 26 mil millones de pesos.

"Ocho mil millones menos, en un año, es una hazaña, eso no sucede en ningún otro Estado de la República, la única excepción es Tlaxcala, y ese debe ser el ejemplo a seguir", expresó.

Tlaxcala por ley no se puede endeudar, manifestó López Obrador, es la única entidad federativa que no tiene deuda, sin embargo en Baja California es distinto porque la deuda fue heredada.

Apuntó que se debe a que en gobiernos anteriores hubo mucho derroche y corrupción, por eso es significativo el esfuerzo que se ha hecho para disminuir la deuda estatal.

El cobro de agua a corporaciones que no pagaban el servicio, recalcó, va acorde a las acciones que se realizan a nivel federal, porque lo primero que hicieron fue reformar la constitución para cancelar la condonación de impuestos.

"Porque no pagan impuestos los de arriba, pagan impuestos el campesino, el obrero, el profesional, el pequeño mediano empresario, pequeño mediano comerciante, pero los de mero arriba no pagaban", puntualizó López Obrador.

Se acabó la condonación de miles de millones de pesos de impuestos que gobiernos anteriores daban a las grandes empresas, aseguró, por lo que a pesar de la pandemia, México no ha padecido de pérdida de ingresos.

Informó que el gobierno federal ha cobrado a empresas hasta 12 mil millones de pesos por impuestos, por ello, lo que se hace en Baja California de cobrar el agua a quienes no pagaban o contaban con tomas clandestinas tiene que ver con la justicia.

"Es algo que tiene que ver con la moralidad y la justicia y que nosotros vemos con buenos ojos y respaldamos al gobernador Jaime Bonilla, ¿Cómo es posible que no se paguen los impuestos, que no se pague el agua, que no se pague el predial?", declaró López Obrador.

Se tiene que llevar a cabo una política distinta, señaló, debido a que de todo lo que cobra la federación se le entrega un porcentaje a los Estados y municipios, que son las participaciones federales.

Afirmó que hay Estados que no cobran impuestos locales o tienen acuerdos políticos con las grandes empresas, con la finalidad de que no paguen el predial o agua y se dedican a recibir el recurso de la federación.

"Aquí está el ejemplo de cómo se han cobrado hasta ahora mil cuatrocientos millones de pesos de empresas que no pagaban el agua, pero al mismo tiempo ya se le entregó un poco más de ese dinero a la universidad de Baja California, que se le debía", subrayó el Ejecutivo Federal.

Andrés Manuel López Obrador se refirió a Bonilla Valdez como uno de los fundadores de Morena en en Baja California y “precursor por la justicia y la democracia”

El Presidente concluyó ayer en Playas de Rosarito y Tijuana su gira de trabajo de tres días por todos los municipios de Baja California.

Emula a AMLO

Durante su intervención en el acto realizado en la caseta de Playas de Tijuana, Jaime Bonilla Valdez aseguró que su gobierno ha trabajado todos los días para cumplir las promesas de campaña.

"Nos dimos a la tarea de emular, imitar, a ser un espejo claro de lo que hay de trabajo del presidente de México, a nivel federal nosotros sabemos que usted no ha descansado un solo día, nos dimos a la tarea de tratar de hacer lo mismo", manifestó.