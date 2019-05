Reconoce HGT fallas en servicio a pacientes

El Hospital General de Tijuana (HGT) atraviesa por una crisis de medicamentos que pone en riesgo la vida de los pacientes, aceptó el director de la institución, Clemente Zúñiga Gil.

Actualmente el hospital solo cuenta con el 50% de medicamentos, por lo que Zúñiga Gil aceptó que esta situación puede elevar el número de muertes de los pacientes.

“Influye en la calidad de atención que nosotros damos en el hospital, eso es obvio. El abasto puede llegar a repercutir en la salud de los individuos, puede llegar a incrementar la mortalidad en un área del hospital”, recalcó.

Clemente Zúñiga informó que actualmente dependen del Patronato del Hospital General y de otras asociaciones civiles para recibir los alimentos neonatales en el área de pediatría.

También aceptó que las familias e incluso los médicos son quienes ofrecen los medicamentos e insumos para que sus pacientes reciban la atención clínica.

En caso de la mortalidad, detalló que este mes han fallecido trece menores de edad en el nosocomio, la mayoría por ser prematuros.

El índice de mortalidad en los primeros cinco meses del año pasado fue del 17%, mientras que en el mismo periodo de 2019 es del 19%, apuntó.

Las víctimas

La primera vez que Ricardo Vélez ingresó al Hospital General de Tijuana (HGT) fue por una lesión en el pie, en menos de un mes se convirtió en un tumor en la cabeza, lo que también se complicó con la detección tardía del VIH etapa C. Actualmente los médicos lo dan por desahuciado.

Alma Vélez, madre del joven de 18 años, es quien platica el calvario que ha causado la crisis de medicamentos, exámenes clínicos e insumos del HGT en la salud de su hijo.

Comentó que en uno de los resultados los médicos detectaron que su hijo tenía un cáncer en su cerebro, por lo que el 10 de mayo ingresó a la Sala de Urgencias. Ahí estuvo 11 días y durante este tiempo su hijo adquirió tuberculosis.

Alma describió que a urgencias ingresan todo tipo de pacientes, las personas en situación de calle, baleados, embarazadas.

“Alguien del hospital me vio abrazando a mi hijo, yo estaba llorando, porque me decían que ya no le daban esperanza, que me resignara. Después me dijeron que debido a las bajas defensas mi hijo había contraído la turberculosis. Ahí no tienen cuidado, todo se mezcla, no le dan importancia. Si llega un baleado, le dan toda la atención, pero a los otros pacientes no”, relató.

Por ello, reprochó la falta de limpieza, malos olores; además el poco tacto de las enfermeras para dar información.

En cuanto a los insumos, dijo que ha gastado en más de cuatro estudios clínicos para que su hijo recibiera la atención médica.

“El martes me dijeron que mi hijo ya no pasaría la noche. Ahorita lo vi a través de un cristal porque ya no me dejan pasar. Hablé con un trabajadora social y me dijo que esto es ‘normal’ que las personas agarren la infección”, expresó Alma.

Además relató que su hijo permanecía mojado por falta de cambio de pañales y sábanas.

“Ahorita no sé si le estén dando sus medicamentos o si lo están dando por perdido”, lamentó.

Por ello, urgió al Gobierno del Estado actual y al siguiente que construyan más hospitales públicos y que cuenten con la infraestructura e insumos suficientes para dar la atención a los tijuanenses.